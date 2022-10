Porträt zur Niedersachsen-Wahl: Das ist Bernd Althusmann

Bernd Althusmann (CDU) will der nächste Ministerpräsident von Niedersachsen werden. Der Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung im Porträt.

Die Niedersachsen-Wahl 2022 könnte knapp werden. Nachdem die CDU mit ihrem Landesvorsitzenden Bernd Althusmann bei der vorgezogenen Landtagswahl 2017 mit 33,6 Prozent der Stimmen knapp hinter der SPD (36,9 Prozent) lag, zeichnet sich bei Umfragen aktuell ein ähnliches Bild ab. Doch Bernd Althusmann, der als Spitzenkandidat für die CDU ins Rennen geht, dürfte die Hoffnung auf einen Wahlsieg noch nicht aufgegeben haben. Doch wer ist eigentlich der Herausforderer von Stephan Weil?

Bernd Althusmann im Porträt: Stellvertretender Ministerpräsident

Althusmann wurde 1966 als Sohn eines Pastors und einer Krankenschwester in Oldenburg geboren. 1986 machte er sein Abitur am Herder-Gymnasium in Lüneburg. In den Jahren bis 1994 war er bei der Bundeswehr und studierte Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und Betriebswirtschaft an der Süddeutschen Hochschule für Berufstätige in Lahr. 2007 promovierte Althusmann zum Dr. rer. pol. an der Universität Potsdam.

Von 1994 bis 2009 und dann wieder seit 2017 war beziehungsweise ist er Mitglied des Niedersächsischen Landtags. Zusätzlich war er von 2003 bis 2009 parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Danach wurde er Staatssekretär im Niedersächsischen Kultusministerium bis 2010 und anschließend bis 2013 Kultusminister des Landes Niedersachsen. Zudem war er 2011 als Präsident der Kultusministerkonferenz der Länder tätig.

In den Jahren von 2013 bis 2016 war Althusmann Leiter der Landesvertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung für Namibia und Angola mit Sitz in Windhoek. "Drei Jahre Leben und Arbeiten in Afrika brachten mir einen Perspektivwechsel, der meinen Blick fürs Wesentliche schärfte und mir die Bedeutung von Menschlichkeit noch bewusster machte", so Althusmann auf seiner Webseite. Danach wurde er Partner der TOPOS Personalberatung in Hamburg und Leiter der Niederlassung in Hannover.

Seit 2016 ist er Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen. Seit November 2017 ist Althusmann Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und stellvertretender Ministerpräsident.

Bernd Althusmann: Familie und Kinder

Althusmann lebt mit seiner Familie im Landkreis Lüneburg. Er ließ sich 2010 von seiner damaligen Frau Cora Althusmann scheiden und heiratete Iris Brüser. Er hat zwei Kinder aus seiner ersten Ehe sowie ein Kind mit seiner zweiten Ehefrau.

Bernd Althusmann setzt im Wahlkampf auf Familie und Digitalisierung

Die CDU will im Wahlkampf zur Landtagswahl am 9. Oktober mit den Schwerpunkten Familie und Digitalisierung punkten. Laut Althusmann müsse die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen besser werden. "Ich möchte Gutes bewahren. Und anderes verbessern. Das gilt für Themen wie Bildung, Familie und Sicherheit. Und natürlich auch für Klima und Wirtschaft, die wir gar nicht voneinander trennen können", so der CDU-Politiker auf seiner Webseite.