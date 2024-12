Medikamentensüchtiger täuscht Stromschläge vor - Haftstrafe

Um an Schmerzmittel und andere Medikamente zu kommen, hat ein Drogensüchtiger Stromschläge vorgetäuscht und sich 52 Mal deutschlandweit in Krankenhäusern behandeln lassen. Das Amtsgericht München verurteilte den Mann dafür zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Zudem wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 60.000 Euro angeordnet, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Entscheidung wegen Betrugs vom Oktober ist mittlerweile rechtskräftig.

Dem Urteil zufolge ging der 34-Jährige zwischen November 2018 und Februar 2022 insgesamt 52 Mal in Krankenhäuser und behauptete, er habe einen Stromschlag erlitten. Dafür erhielt er verschreibungspflichtige Medikamente, manchmal blieb er auch über Nacht. Die Kliniken stellten die erbrachten Leistungen der Krankenkasse des Mannes in Rechnung - Schaden: 60.429,34 Euro.

Im Prozess räumte der Angeklagte laut Gericht die Vorwürfe ein. Der Mann ist den Angaben zufolge medikamenten- und drogenabhängig.