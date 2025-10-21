Zelle statt Stadtpalais: Wo Nicolas Sarkozy in Haft kommt

Es wird eine gewisse Umstellung für ihn sein, wenn nicht gar ein Schock. Bis jetzt wohnte der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy mit seiner Frau, Sängerin und Ex-Model Carla Bruni, und Tochter Giulia in einem großzügigen Stadthaus in einem der exklusivsten Viertel im Südwesten von Paris. Ab Dienstag jedoch muss der 70-Jährige sein komfortables Zuhause mit einer Zelle von rund neun Quadratmetern im Gefängnis „La Santé“ eintauschen. Ein ehemaliger Staatschef hinter Gittern – das ist beispiellos in der jüngeren Geschichte des Landes.

Blick in die Zellen des Gefängnisses La Sante in Paris, während eines Pressebesuchs anlässlich des Beginns eines vierjährigen Renovierungsprojekts. Foto: Francois Mori, dpa

Ende September war Sarkozy im Libyen-Prozess zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Gericht befand ihn schuldig, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein, da er im Vorfeld seiner Wahl 2007 über Mittelsmänner mehrere Millionen Euro vom damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi annahm. Es ordnete eine „sofortige Vollstreckung“ des Urteils noch vor dem Berufungsprozess an. In Deutschland gibt es diese Praxis nicht, in Frankreich wird sie bei 85 Prozent aller Verurteilten angewendet. Seine drei Söhne organisieren noch am Dienstagmorgen eine Unterstützungsaktion. In einem seiner letzten Interviews verkündete Sarkozy, der stets seine Unschuld beteuert hat, er gehe „mit aufrechtem Haupt“ ins Gefängnis.

Sarkozy muss in eine Haftanstalt in Montparnasse

Die Haftanstalt „La Santé“ befindet sich seit ihrer Eröffnung 1867 im Künstlerviertel Montparnasse. Bis 1977 wurde dort noch die Todesstrafe per Guillotine vollstreckt. In den letzten Jahren ist das Gebäude renoviert worden. Sarkozys Zelle liegt in einem abgesonderten Teil im ersten Stock – auch „VIP-Bereich“ genannt. Hier sitzen Prominente ein, aber auch Mitglieder der Polizei oder Angehörige rivalisierender Banden. Berühmte Insassen waren bereits der Unternehmer und Politiker Bernard Tapie und der Skandal-Banker Jérôme Kerviel.

Das Gefängnis La Sante in Paris von außen, wo Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag seine Haftstrafe antreten soll. Foto: Thibault Camus, dpa

Ausgestattet sind die Zellen mit einem Bett, einem Schreibtisch, einer Herdplatte, einem eigenen Badezimmer mit Toilette und Dusche sowie einem Festnetztelefon. Einen Kühlschrank kann man für den Preis von 7,50 Euro pro Monat mieten, einen Fernseher für 14,50 Euro monatlich. Telefonieren darf Sarkozy unbegrenzt, allerdings nur mit vorher geprüften Nummern. Abgesehen von bis zu drei Besuchen pro Woche wird der frühere Staatschef isoliert sein.

Bibliothek und Mini-Außenbereich

Diese Bedingungen sind nicht luxuriös, aber deutlich besser als für viele andere Häftlinge in Frankreich, die sich meist eine Zelle zu zweit teilen. Die Gefängnisse sind derart überfüllt, dass tausende Inhaftierte zudem auf Matratzen am Boden schlafen.

Auch stehen dem Ex-Staatschef ein Sportsaal und eine Bibliothek zur Verfügung. Damit er keine Runden im Hof an der Seite von gewöhnlichen Verbrechern drehen muss, erhält er einen eigenen Mini-Außenbereich, was aber nicht verhindern kann, dass Insassen ihn sehen, fotografieren oder gar auspfeifen. Deshalb riet ihm sein Freund Patrick Balkany, gar nicht erst rauszugehen. Der frühere Bürgermeister der Pariser Vorstadt Levallois-Perret saß nach Verurteilungen wegen Steuerbetrug in mehreren Gefängnissen ein. „Die Isolation und das Leben in Haft sind schwer“, so Balkany. Doch Sarkozy werde nicht lange bleiben. „Bis er sich daran gewöhnt hat, wird er schon wieder frei sein.“

Antrag auf vorzeitige Entlassung kann gestellt werden

Davon ist auszugehen, denn ab dem ersten Hafttag können seine Anwälte einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Auch Sarkozys elektronische Fußfessel, die er seit Jahresbeginn nach der Verurteilung in einem Korruptionsprozess erhielt, trug er letztlich nur wenige Monate. Sein Alter kam ihm dabei entgegen: Da er über 70 ist, wurde die Strafe verkürzt.

Blick in einen weiteren Zellentrakt des Gefängnisses La Santé in Paris. Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy soll dort nach der Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis in der Libyen-Affäre seine Haft am 21. Oktober antreten. Foto: Francois Mori, dpa