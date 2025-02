Krise am Wohnungsmarkt verschärft sich

In Deutschland fehlen laut einer neuen Studie hunderttausende bezahlbare Wohnungen. Laut einer Analyse des Verbändebündnisses „Soziales Wohnen“ müssten angesichts des aktuellen Bedarfs und der erwarteten Zuwanderung bis 2030 jedes Jahr mindestens 210.000 neue Sozialwohnungen geschaffen werden. Tatsächlich sinkt jedoch der Bestand an Wohnungen mit Sozialbindung und die Zahl der Neubauten bleibt weit hinter den Zielen zurück.

Ampelbilanz: Nur 23.000 statt versprochener 100.000 neuer Sozialwohnungen

„Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Drei Jahre Bauministerium haben nicht von 300.000 in Richtung 400.000 Wohnungen geführt, sondern in Richtung 250.000 und darunter“, sagt die Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel, Katharina Metzger, bei der Vorstellung der Studie des Pestel-Instituts. Und statt der von der Bundesregierung geplanten Zahl von jährlich 100.000 Neubauwohnungen im Sozialen Wohnungsbau seien 2023 nur 23.115 entstanden - fünf Jahre zuvor waren immerhin noch über 27.000.

Allein in Bayern fehlen bis 2030 rund 200.000 Sozialwohnungen

Da für mit staatlichen Zuschüssen geförderte Wohnungen die sogenannte Sozialbindung in der Regel nach zehn bis 50 Jahren ausläuft, sinkt die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland seit Jahren. Laut der Studie brach ihre Zahl in den vergangenen sieben Jahren bundesweit um über 150.000 ein. Besonders stark war der Rückgang in Berlin und Nordrhein-Westfalen: In beiden Bundesländern fielen insgesamt 60.000 Wohnungen aus der Sozialbindung, in Bayern nur rund 800. Dennoch ist der Bedarf im Süden, gemessen am dort erwarteten Bevölkerungswachstum, mit am höchsten: In Bayern und Baden-Württemberg müssten dort der Studie zufolge in den kommenden fünf Jahren jeweils 200.000 Sozialwohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken.

Bündnis schlägt einfacheres Bauen vor

Das Bündnis „Soziales Wohnen“ fordert nun einen vom Haushalt und der Schuldenbremse unabhängigen Investitionsfonds von elf Milliarden Euro pro Jahr für den Neubau von Sozialwohnungen. „Nur so kann der weitere Rückgang der Sozialwohnungen aufgehalten und der Markt insgesamt entlastet werden“, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten. Deutschland brauche nach der Wahl ein „Bauwende-Jahr“, forderte Baustoff-Verbandspräsidentin Metzger. Und der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, erklärte, mehr sozialer und bezahlbarer Wohnraum sei angesichts der hohen Investitionen „der Schlüssel, um die Konjunktur wieder auf Kurs zu bringen“.

Ein wesentlicher Hebel für die Erreichung der Ziele könnte dem Bündnis zufolge der neue Gebäudetypus für einfaches Bauen sein. Mit der Beschränkung auf gesetzliche Mindeststandards unter Verzicht auf darüber hinausgehende Normen könnten mit bisherigen Zuschüssen zu den Baukosten künftig Sozialwohnungen sogar komplett gebaut werden.