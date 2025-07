Obergrenze für Migranten an Schulen? Die Bildungsministerin legt den Finger in die Wunde

Die neue Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ausgesprochen, was alle wissen. Wenn zu viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien in eine Klasse gesteckt werden, leidet das Lernen. Sie können dem Unterricht nicht folgen, weil zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Das Niveau sinkt. Zudem leidet das Klassenklima, weil überforderte Kinder eher stören.

Prien unterstützt daher die Idee einer Migrationsobergrenze für Schulen zwischen 30 und 40 Prozent. Sofort wurde der Chor der Kritiker aus SPD und Grünen laut: Kein Kind – egal welcher Herkunft – dürfe bei der Bildung benachteiligt werden. Es brauche mehr Sprachförderung und Bildung schon im Kindergarten. In einem Land, das Bildungspolitik zu seinem Schwerpunkt machte, wäre das bereits umgesetzt. Seit 20 Jahren wird davon gesprochen. Doch noch immer gibt es zu wenige Kindergartenplätze und die besondere Stärkung von Schulen in sozial schwachen Stadtvierteln ist über Anfänge nicht hinausgekommen.

Der Bildungsskandal geschieht jeden Tag

Die Wahrheit ist: Jeden Tag werden Kinder in deutschen Schulen zurückgelassen. Eltern, denen Bildung wichtig ist, wohnen entweder in Vierteln mit guten Schulen oder haben die Mittel, ihre Kinder auf gute Schulen zu schicken. Die anderen werden ihrem Schicksal ausgesetzt.

Die linken Parteien tun sich schwer mit der Anerkennung der Wirklichkeit, die CDU tut es erst unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz wieder. Denn die Wirklichkeit anzuerkennen bedeutet, von einem anderen Glaubenssatz Abschied zu nehmen. Nämlich, dass die Zuwanderung von Millionen keine Probleme verursacht. „Wir schaffen das“, lautete das Diktum von Alt-Kanzlerin Merkel (CDU). Zehn Jahre später ist die Realität in den Klassenzimmern nicht mehr zu verdrängen. Es ist nicht zu spät, daraus die richtigen Schlüsse abzuleiten.

Bildungskrise in deutschen Schulen spitzt sich zu

Mit dem Startchancen-Programm gibt es bereits ein spezielles Instrument des Bundes, um den Ländern zusätzliches Geld für Problemschulen zur Verfügung zu stellen. Mehr Lehrer, Sozialarbeiter und eine bessere Ausstattung können davon bezahlt werden. Dieses Instrument zu stärken, könnte der leichtere Weg sein, als eine Migrationsquote einzuführen. Denn das hieße, dass Kinder aus sozial schwachen Stadtvierteln auf Schulen in den wohlhabenden Vierteln wechseln müssten und umgekehrt. Aber gerade in den Stadtteilen mit guten Schulen wachen die Eltern streng über das Niveau. Widerstand wäre gewiss. Migrantenkinder gerne, aber nur, wenn deren Eltern aus Spanien, Italien, England, Frankreich oder Schweden kommen. Was das Thema Zuwanderung angeht, wird auch dort die Wirklichkeit ausgeblendet.

In den USA wird seit den 70er Jahren versucht, das soziale Gefüge an Schulen zu öffnen, um eine Durchmischung der Schülerschaft zu erreichen. Per Schulbus werden Kinder in andere Viertel gefahren. Das sogenannte Busing ist seit seinen Anfangstagen hochgradig umstritten.