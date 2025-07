CSU-Nachwuchs will verschärftes Handyverbot an den Schulen

Junge CSU-Politiker und mehrere Nachwuchsorganisationen wollen das vor drei Jahren gelockerte Handyverbot in Bayerns Schulen wieder verschärfen. In einem neuen Bildungspapier sprechen sich die Junge Gruppe der CSU-Landtagsfraktion, die Studentenorganisation RCDS und die Schülerunion dafür aus, die private Nutzung von Mobiltelefonen während der Schulzeit von der Grundschule bis zur Mittelstufe grundsätzlich zu verbieten. Darüber berichtete die Mediengruppe «Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung» (Montag).

Mobiltelefone einkassieren?

«Wir haben uns die Aufgabe gestellt, überall da, wo wir verbessern können, auch mal kreativ zu denken», sagte der Chiemgauer Landtagsabgeordnete Konrad Baur der Redaktion. Nach den Vorstellungen des CSU-Nachwuchses könnten Mobiltelefone vor dem Unterricht eingesammelt und nach Unterrichtsende den Schülerinnen und Schülern wieder übergeben werden.

Der Landtag hatte die Handyvorschriften in bayerischen Schulen vor drei Jahren gelockert. Grundschüler dürfen Mobiltelefone auf dem Schulgelände nicht benutzen, bei den älteren Jahrgängen bleibt die Entscheidung seither den Schulen überlassen. In mehreren Bundesländern gibt es Diskussionen, die Handynutzung an den Schulen stärker einzuschränken. So plant die hessische Landesregierung ein weitgehendes Verbot.