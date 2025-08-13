Welche Daten sollen Ermittler online nutzen dürfen?

Dass sich das Bundesinnenministerium für „privat aufgenommene Bilder“ unter anderem von „Grill-Partys“ interessiert, klingt erstmal nach einem reichlich absurden Vorwurf. Er ist aber durchaus ernst gemeint. Geäußert hat ihn die Initiative „Gesichtserkennung stoppen“, zu der sich eine Reihe von Verbänden zusammengeschlossen hat – darunter der Chaos Computer Club oder der Verein Algorithmwatch.

In einem offenen Brief fordern sie das Innenministerium (BMI) auf, den Entwurf zu einem neuen Sicherheitspaket zurückzuziehen. „Innenminister Dobrindt schlägt im Prinzip vor, eine gigantische Gesichtsdatenbank aller Bürgerinnen und Bürger aus dem Internet zu bauen – ganz egal, ob jemand verdächtig ist oder nicht“, begründete Kilian Vieth-Ditlmann von Algorithmwatch den Vorstoß. „Familienfotos, Party-Selfies, Screenshots aus Videos oder Bilder, auf denen man nur im Hintergrund zu sehen ist – alles soll erfasst und durch KI analysiert werden.“

Das steht im Sicherheitspaket von Union und SPD

Der Hintergrund: Union und SPD planen, die Befugnisse der Polizei im Netz auszuweiten. Dazu sollen Ermittlungsbehörden künftig einen „biometrischen Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten, auch mittels Künstlicher Intelligenz, vornehmen können“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Über einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem BMI tauscht sich das Kabinett gerade aus. Konkret sieht der Entwurf vor, dass Ermittler Zugriff bekommen sollen auf biometrische Daten aus „öffentlich zugänglichen Daten“ im Internet. Mit speziellen Gesichter-Suchmaschinen wie „Clearview AI“ oder „Pimeyes“ könnten diese durchsucht werden. Damit sollen nicht nur Täter ausfindig gemacht werden. Sondern beispielsweise auch „Kontaktpersonen, Opfer und Zeugen“, wie es im Gesetzentwurf heißt.

Das sorgt für Kritik. Damit könnten Ermittler „das gesamte öffentliche Internet, insbesondere also auch Social-Media-Plattformen und öffentliche Chat-Gruppen, mit den biometrischen Daten gesuchter Personen“ abgleichen“, erklären die Organisationen in ihrem offenen Brief.

Alexander Poitz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), kann diese Bedenken „als Privatperson“ nachvollziehen, sagte er unserer Redaktion. Aus Ermittlersicht sei das aber unerlässlich. Moderne Ermittlungsbefugnisse und Datenschutz dürften sich nicht gegenseitig beschränken. „Außerdem verarbeiten wir ohnehin nur die Daten, die wir im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrags benötigen. Und dazu gehören sicherlich keine Sammlungen privater Aufnahmen“, sagte Poitz. „Wir haben ja überhaupt kein Interesse daran, unnötige Daten zu sammeln.“ Poitz betonte: „Das Kriminalitätsgeschehen verlagert sich zunehmend in den virtuellen Raum. Dieser Entwicklung müssen sich die Sicherheitsbehörden stellen und endlich im 21. Jahrhundert ankommen.“

Die GdP und ihr stellvertretender Bundesvorsitzender befürworten das Sicherheitspaket. Foto: Christian Lietzmann, GdP

Ähnlich begründet die Bundesregierung ihren Vorstoß. „Polizei- und Strafverfolgungsbehörden müssen zum Schutz der inneren Sicherheit auf neue Herausforderungen reagieren können“, heißt es im Gesetzentwurf. Das BMI verweist dabei auch auf die „schweren Gewalttaten durch Einzeltäter wie in Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und Hamburg“.

Tatsächlich hat die Nutzung biometrischer Daten in den vergangenen Jahren bereits deutlich zugenommen. In der bereits erschlossenen biometrischen Datenbank des BKA wurden 2022 noch 91.767 Abfragen vorgenommen, 2023 schon 117.894 und 2024 insgesamt 140.943. Die Zahl der identifizierten Personen stieg im gleichen Zeitraum aber nur leicht. Von 3599 im Jahr 2022 auf 3827. Das teilte das BKA auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Kritik kommt von den Grünen

Der Entwurf des BMI ist bereits der dritte Versuch, weitreichende biometrische Datenabgleiche zu ermöglichen. Die Ampel-Koalition scheiterte zuletzt im November 2024 mit einem entsprechenden Gesetzentwurf im Bundesrat. Aktuell wird dabei auch über die Nutzung der KI-Software Palantir debattiert. Das hatte die SPD zumindest in der Ampel-Koalition aber noch abgelehnt.

Konstantin von Notz kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild)

Kritik am geplanten Sicherheitspaket kommt von den Grünen. „Sowohl der biometrische Abgleich im Internet als auch die automatisierte Datenanalyse sind Überwachungsinstrumente, die verfassungsrechtlich in höchstem Maße sensible Bereiche und dabei alle Bürgerinnen und Bürger betreffen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, unserer Redaktion. Das verpflichte „den Staat zu maximaler Zurückhaltung.“ Er forderte deshalb „angemessene Eingriffsschranken“ und „hinreichend bestimmte Regelungen und Kontrollrechte“.