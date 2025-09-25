Bischöfe sprechen sich gegen allgemeine Wehrpflicht aus

Die deutschen katholischen Bischöfe haben sich gegen eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht ausgesprochen. Denn diese stelle „ganz erhebliche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Betroffenen dar“, sagte Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, am Donnerstag zum Abschluss von deren Herbst-Vollversammlung in Fulda.

Unbestreitbar sei, dass Deutschland zunehmenden Bedrohungen von außen ausgesetzt sei und die Verteidigungsfähigkeit gestärkt werden müsse. Der richtige Weg sei es aber, so Bätzing, mittels einer allgemeinen Wehrerfassung sowie verstärktem Werben um Freiwillige die erforderliche Personalstärke der Bundeswehr herzustellen.

Bischof Bätzing: Wenn die AfD an der Macht ist, wird sie „antikirchlich agieren“

„Wir setzen auf Freiwilligkeit vor Pflicht“, betonte er, und forderte eine „sehr grundlegende Diskussion“ ein. Schließlich gehe es hier um eine junge Generation und deren künftige Belastungen. Dies gelte auch für Freiwilligendienste etwa im Rahmen der Caritas. Diese müssten genauso gefördert werden, sagte Bätzing. „Die Gesellschaft werden wir nur zusammenhalten, wenn die äußere Sicherheit und das innere Zusammenhalten in gleicher Weise im Blick bleiben.“

Angesprochen auf die bevorstehenden Kommunal- und Landtagswahlen in Deutschland sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz: „Ich hoffe, dass die Brandmauer hält.“ Damit ist das Ausschließen einer Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen AfD gemeint. Für den Fall, dass die AfD an die Macht kommt, fürchtet Bätzing eine neue Dimension des Drucks und der Ablehnung der Kirche und ihrer Vertreter. Die Partei werde „antikirchlich agieren“. Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, hatte Bätzing am Mittwoch als „vom Teufel geschickt“ kritisiert, nachdem der Limburger Bischof am Montag von einer Wahl der AfD abgeraten hatte.