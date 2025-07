Bischof Georg Bätzing bei AZ Live: Schicken Sie Ihre Fragen!

Als Papst Franziskus starb und ein Nachfolger gewählt wurde, nahm die ganze Welt daran Anteil. Das Interesse war riesig, Fernsehsender übertrugen live, Journalisten berichteten. Wie geht es weiter mit der katholischen Kirche? Wer ist dieser Robert Francis Prevost, der sich Leo XIV. nennt? Wird er den Kurs fortführen, den Franziskus einschlug? Und wie war Franziskus, wie ist Leo eigentlich persönlich? Diese und andere Fragen erörtern die Redakteure der Augsburger Allgemeinen, Birgit Müller-Bardorff und Daniel Wirsching, am Mittwoch, 16. Juli, um 18.30 Uhr im Live-Interview mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, Georg Bätzing.

Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Erleben Sie im Moritzsaal (Moritzplatz 5) in der Augsburger Innenstadt einen Blick hinter die Kulissen des Vatikans und der katholischen Kirche in Deutschland. Bätzing kennt beide wie wenige andere. Als Bischofskonferenz-Vorsitzender ist er eines der prominentesten Gesichter seiner Kirche – einer Kirche, deren Glaubwürdigkeit durch Skandale gelitten hat, die aber dennoch auch in Deutschland zahlreichen Menschen viel bedeutet. Der 64-Jährige weiß nur zu gut, wie groß der Reformbedarf ist und wie umkämpft Reformen sind. Zugleich weiß er, dass die Kirche nach wie vor als eine wichtige Stimme in gesellschaftspolitischen Debatten wahrgenommen wird.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse augsburger-allgemeine.de/ticket zum Leservorteilspreis von 5 Euro oder bei einem Ticketpartner in Ihrer Nähe. Wie immer beim AZ-Live können Sie uns schon heute Ihre Fragen schicken an live@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen.