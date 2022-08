"Blocco 181": Infos zu Handlung und Besetzung der Krimiserie

"Blocco 181": Hier finden Sie alle Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung und Stream des Krimi-Dramas auf Wow. Am Schluss bieten wir Ihnen einen Trailer an.

"Blocco 181": Wow, bis vor Kurzem auch bekannt als Sky Ticket, präsentiert eine Krimiserie, die im Jugendbanden-Milieu von Mailand spielt. Wir informieren Sie über alle wichtigen Daten und Fakten zu dem italienischen Sky-Original.

"Blocco 181": Wann ist der Start bei Sky und Wow?

"Blocco 181" startete am Donnerstag, den 11. August 2022 bei Wow beziehungsweise Sky. Die Serie wird seitdem immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Zeitgleich gibt es die jeweiligen Doppelfolgen auch auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf.

Handlung: Worum geht es bei "Blocco 181"?

"Blocco 181" ist ein Wohngebiet am Stadtrand von Mailand. Hierzulande würde man es als "Problemviertel" bezeichnen, denn Kriminalität und brutale Bandenkämpfe sind an der Tagesordnung. Bea, eine junge Latina, muss ihre Liebe zum Italiener Mahdi verheimlichen, denn ihre Familien stehen miteinander auf Kriegsfuß. Ein bisschen "West Side Story" und ein bisschen "Romeo und Julia" also. Kann das gutgehen?

"Blocco 181" bei Wow: Die Folgen

Die acht Folgen von je etwa 50 Minuten laufen nach diesem Plan:

Donnerstag, 11. August 2022, 20.15 Uhr: Folgen 1 und 2: "Im Schlachthaus" und "Gefährliche Beute "

Donnerstag, 18. August 2022, 20.15 Uhr: Folgen 3 und 4: " Victors Rache" und "Ein blutiges Opfer"

Rache" und "Ein blutiges Opfer" Donnerstag, 25. August 2022, 20.15 Uhr: Folgen 5 und 6: "Der Aufmarsch" und "Feinde oder Partner"

Donnerstag, 1. September 2022, 20.15 Uhr: Folgen 7 und 8: "Die Stellvertreterin" und "Abrechnung"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Blocco 181"?

Laura Osma als Bea

als Bea Alessandro Piavani als Ludo

Andrea Dodero als Mahdi

Sergio Andrade Saavedra als Victor

Alessandro Tedeschi als Lorenzo

Alessio Praticò als Rizzo

Salmo als Snake

Juan Cely als Ricardo

Hedy Krissane als Hakim

DavidHGold als Poliziotto1

Anna Manuelli als Isa

Maurizio Pisciottu

Hinter der Kamera wirkten mit:

Drehbuch: Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile , Giuseppe Capotondi , Matteo Bonifazio , Paolo Vari und Stefano Voltaggio

, , , und Stefano Regie: Giuseppe Capotondi , Ciro Visco und Matteo Bonifazio

Kreativer Produzent und musikalischer Supervisor der von Sky Italia produzierten Serie ist der italienische Rapper Salmo. Außerdem ist er auch vor der Kamera aktiv - als der Kriminelle "Snake". "Blocco 181" ist eine Produktion von Sky Studios in Zusammenarbeit mit TapelessFilm und Red Joint Film.

Stream von "Blocco 181" bei Wow

Der Streamingdienst Wow – fka Sky Ticket - bietet das Programm von Sky flexibel und ohne endlose Vertragsbindung. Nutzer können die neuesten Sky Originals, Serien von Partnern wie HBO und Showtime, aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf beliebigen Endgeräten streamen. Wow "Serien" kostet laut Anbieter 7,49 Euro monatlich. Die Wow-Version "Filme & Serien" (hier kommen zu den Serien auch noch Filme dazu) zerrt im Monat mit 9,98 Euro an Ihrem Geldbeutel. Die Preisangaben geben den Stand vom Juni 2022 wieder. Wow ist jederzeit kündbar. Die Kunden benötigen ein internetfähiges Gerät oder den Wow TV Stick - der ermöglichst den Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.

"Blocco 181": Der Trailer zur Wow-Serie

Hier kommt er, der Trailer. Ein paar Grundkenntnisse der italienischen Sprache können auf keinen Fall schaden.