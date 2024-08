Mann bei Streit mit Messer an der Hand verletzt

Mit einem Messer ist ein 34-Jähriger bei einem Streit im Werra-Meißner-Kreis schwer an der Hand verletzt worden. Der Mann musste notoperiert werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei am Samstagabend in Hessisch-Lichtenau nach dem Vorfall in Tatortnähe festgenommen werden.

Den Ermittlungen zufolge hatte der 43-jährige Beschuldigte zunächst mit dem 34-Jährigen gemeinsam getrunken. Im Laufe des Abends hätten beide die Freundin des später Verletzten besucht. Dort sei es zum Streit gekommen, und der 43-Jährige habe mit einem Messer gedroht. Als die 29-Jährige die Männer trennen wollte, sei sie leicht durch oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand verletzt worden. Der 34-Jährige wurde schwerer verletzt.