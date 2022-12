Verdacht der Spionage für Russland: Mitarbeiter des BND festgenommen

Es ist eine spektakuläre Festnahme: Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts soll als Spion für Russland gearbeitet haben. Er wurde von Spezialkräften des BKA festgenommen.

Der Verdacht des Landesverrats steht im Raum: Der Generalbundesanwalt hat U-Haft für einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND)angeordnet. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit. Demnach soll der der Mitarbeiter den russischen Nachrichtendienst in diesem Jahr mit geheimen Informationen versorgt haben.

Russland-Spion: Mitarbeiter des BND von Spezialkräften festgenommen

Der Agent wurde offenbar am Mittwoch durch Spezialkräfte des Bundeskriminalamts (BKA) in Berlin festgenommen. Am Donnerstag wurde er dann dem Generalbundesanwalt vorgeführt. Im Zuge des Einsatzes durchsuchten Beamte des BKA auch zwei Wohnungen und Büroräume des BND in Berlin und des ehemaligen BND-Hauptsitzes in Pullach. Mehr Informationen gab Deutschlands Auslandsgeheimdienst zunächst nicht heraus. Offenbar aus gutem Grund.

"Zurückhaltung und Diskretion sind in diesem besonderen Fall sehr wichtig. Mit Russland haben wir es auf der Gegenseite mit einem Akteur zu tun, mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft wir zu rechnen haben", kommentierte BND-Präsident Bruno Karl die Festnahme: "Jedes Detail dieses Vorfalls, das an die Öffentlichkeit gelangt, bedeutet einen Vorteil dieses Gegners in seiner Absicht Deutschland zu schaden."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Russische Spionage nimmt in Deutschland zu

Wie groß der Schaden für den BND ist, welcher der Spion in seinem Wirken anrichtete, ist unklar. „Nachdem der BND im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit von einem möglichen Verrats-Fall in den eigenen Reihen Kenntnis erlangt hatte, hat der BND sofort umfangreiche interne Ermittlungen eingeleitet. Als diese den Verdacht erhärteten, wurde umgehend der Generalbundesanwalt eingeschaltet", sagt Karl.

Klar scheint hingegen, dass die Spionage-Aktivitäten von russischen Agenten in Deutschland seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zunahmen. Im April hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen, die unter Spionageverdacht standen.