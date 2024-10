Messerangriff wegen eines zu lauten Telefonats

Im Streit über ein zu lautes Telefonat soll eine 25-jährige Frau ihren 28 Jahre alten Bekannten in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 28-Jährige habe dabei am Dienstag oberflächliche Schnittverletzungen und Stichwunden erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der verletzte Mann sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, habe es aber in der Nacht wieder verlassen.

Nach Polizeiangaben wurde die Frau widerstandslos festgenommen. Gegen die 25-Jährige werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft hat demnach einen Haftbefehl gegen die Verdächtige beantragt. Ob die Frau in U-Haft muss, entscheidet ein Haftrichter.