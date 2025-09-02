Plötzlich sind deutsche Bodentruppen doch Thema

Zwar kann die EU-Kommissionspräsidentin qua Amt gar keine Bodentruppen in die Ukraine schicken. Angedeutet hat sie es trotzdem schonmal. Im Gespräch mit der britischen Financial Times sagte Ursula von der Leyen (CDU), es gebe bereits „präzise Pläne“ für eine europäisch geführte Truppe in der Ukraine. Vorausgesetzt, es kommt zu einem Waffenstillstand oder einem Friedensschluss. Führende Länder hätten über eine „klare Roadmap“ gesprochen. Auch die USA würden die Truppe unterstützen, so von der Leyen.

Das sorgte für Aufsehen in Berlin. Nicht nur standen die Aussagen in deutlichem Gegensatz zu dem, was Bundeskanzler Friedrich Merz noch am Sonntag im ZDF-Sommerinterview sagte – nämlich, dass Bodentruppen bei den Gesprächen aktuell kein Thema seien.

Bodentruppen in der Ukraine? CDU-Verteidigungsexperte begrüßt den Vorstoß

Der Vorstoß sorgte auch für einiges Unverständnis im Verteidigungsministerium. „Abgesehen davon, dass die Europäische Union keinerlei Zuständigkeiten und Kompetenzen hat, was die Stellung von Truppen angeht, egal für wen und für was, würde ich mich davor hüten, derartige Überlegungen in irgendeiner Weise zu bestätigen oder zu kommentieren“, sagte Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Besuchs des Zündmittel-Betriebs Dynitec in Troisdorf bei Bonn. Zwar werde laufend überlegt, wie die Ukraine unterstützt werden könne, aber „das öffentlich zu diskutieren, zum jetzigen Zeitpunkt, halte ich für total falsch“.

Anders sieht das der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter. Er begrüßt den Vorstoß der Kommissionspräsidentin. „Die öffentlich von Frau von der Leyen angestoßene Debatte zwingt die europäischen Regierungen zur Positionierung, statt sich aus der Verantwortung zu ziehen“, sagte er unserer Redaktion. „Auch wenn ein Waffenstillstand oder ein Friedensschluss aktuell völlig unrealistisch sind, ist eine wesentliche Voraussetzung, dass im Rahmen von Sicherheitszusagen die Europäer eigene Truppen in der Ukraine stationieren.“ Dafür brauche es konkrete Planungen, „möglichst ohne große hysterische, undifferenzierte und polemisierende öffentliche Debatten“, sagte Kiesewetter. „Deutschland muss und kann sich als wirtschaftsstärkstes Land in Europa in einem solchen Fall definitiv beteiligen.“

Etwas zurückhaltender, wenn auch nicht völlig ablehnend, äußerten sich die Fraktionschefs von Union und SPD. Jens Spahn und Matthias Miersch fuhren gemeinsam nach Kiew, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu signalisieren. Sie machten zwar klar, dass sie die Debatte für verfrüht halten. Man schließe aber nichts aus. Auf europäischer Ebene zeigten sich bisher vor allem Frankreich und Großbritannien dazu bereit, auch Bodentruppen in die Ukraine zu schicken.

Kritik von Linken und der CSU

Deutliche Ablehnung für einen Bundeswehreinsatz kommt aus der Opposition. Deutschland solle sich „nicht an militärischen Missionen in der Ukraine beteiligen, sondern vielmehr Druck für echte Friedensgespräche machen und nachhaltige humanitäre sowie zivile Unterstützung leisten“, sagte Cansu Özdemir, außenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag.

Auch in der CSU sieht man eine entsprechende Mission kritisch. „Einer Entsendung von deutschen Bundeswehrsoldaten in die Ukraine stehe ich persönlich sehr skeptisch gegenüber“, sagte der außenpolitische Experte der CSU-Fraktion, Stephan Mayer, unserer Redaktion. „So lange keine wirklichen, ernsthaften und auch verlässlichen Bemühungen um einen zumindest längerfristigen Waffenstillstand“ ersichtlich seien, „entbehrt sich eine dementsprechende Diskussion“.

Zuletzt geriet der Friedensprozess ins Stocken. Die Europäer peilten in Abstimmung mit US-Präsident Trump ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj an. Der Kreml lehnt das aber bisher ab. Laut Bundesregierung sei nun ein mögliches trilaterales Treffen mit Trump als drittem Verhandlungspartner „der nächste logische Schritt“. Ob das zustande kommt, ist aber ebenso fraglich. Zuletzt kündigten insbesondere Frankreich und Deutschland an, den Druck auf Russland weiter erhöhen zu wollen.

Ob es nun zu einem Waffenstillstand kommt oder nicht: Dass man die Ukraine weiter unterstützen müsse, darüber herrscht in den Regierungsfraktionen und auf europäischer Ebene weitgehende Einigkeit. Das Land müsse in die Lage gebracht werden, sich selbst zu verteidigen, sagte Roderich Kiesewetter. Beispielsweise „durch Freigabe der eingefrorenen russischen Vermögen, die Lieferung von weitreichenden Präzisionswaffen wie Taurus und die Übernahme der Luftverteidigung über Teilen der Ukraine“. Und langfristig müsse die Ukraine in die Nato aufgenommen werden, fordert er.

Am Donnerstag soll bei einem Treffen in Paris über das weitere Vorgehen beraten werden. Ob auch Bundeskanzler Friedrich Merz daran teilnimmt, steht noch nicht fest.