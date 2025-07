Boris Pistorius in den USA: Der freundliche Herr der Zeitenwende

Die Sonne sticht, eine leichte Brise weht über den Potomac, ein Pärchen öffnet laut klappernd das Tor zum Steg, der zu den Booten führt. Sommer-Idylle an der Columbia Island Marina, einem kleinen Jachthafen in Sichtweite des Pentagon, des US-Verteidigungsministeriums. Auf einmal wird es unruhig, zahlreiche Männer in schwarzen Anzügen laufen über das Gelände, Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, schreitet heran und bringt sich vor den Fernsehkameras in Stellung. „Allen ist offenkundig geworden, dass jeder Versuch, auf Putin zuzugehen, mit noch heftigeren Angriffen beantwortet wird“, sagt er jetzt, hier am Flussufer.

Es ist ein Satz, der Hoffnung machen soll. Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump endlich erkannt hat, wer im Ukrainekrieg der Angreifer ist und wer sich verteidigt. Pistorius ist zum Antrittsbesuch bei seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth nach Washington gereist. Ein paar Mal hat man sich schon in Brüssel getroffen und beim Nato-Gipfel, doch dies ist die erste offizielle Visite, entsprechend muss das Statement für die vorwiegend deutschen Journalisten sitzen. Der Minister hat auf kleinen Karteikarten notiert, was er sagen will.

US-Patriot-Flugabwehrsysteme für die Ukraine: Allen voran die Deutschen sollen zahlen

Boris Pistorius, 65, ist auch in der neuen Bundesregierung der beliebteste Politiker der Deutschen. Und das, obwohl er in der Regel keine erbaulichen Nachrichten zu verkünden hat. Pistorius' Botschaften handeln von Raketenabwehrbatterien und Militärflugzeugen, er spricht von der maroden Bundeswehr und der Wiederkehr der Wehrpflicht, er gibt Milliarden Euro aus, die oft andernorts fehlen, beim Renovieren von Schulen etwa oder beim Ausbau von Pflegeleistungen. Trotzdem glauben nicht wenige Sozialdemokraten, die Bundestagswahl wäre anders ausgefallen, wäre Pistorius als Kanzlerkandidat angetreten.

Nun soll dieser freundliche ältere Herr, den man sich auch gut bei einem Fahrradausflug auf einem E-Bike vorstellen könnte, dafür sorgen, dass die Bundeswehr in wenigen Jahren in der Lage ist, notfalls einem möglichen Angriff Putins auf Nato-Gebiet entgegenzutreten. Die Truppe, die seit der Wiedervereinigung runtergespart wurde, soll einsatztauglich werden und die Deutschen bis zum Jahr 2029 „kriegstüchtig“. Das ist das Wort, mit dem Pistorius seine Mission umschreibt.

Am Montagnachmittag steht der Mann, der all dies bewirken soll, also an einem kleinen Jachthafen in Sichtweite des Pentagon und beantwortet Fragen nach seinem etwa einstündigen Treffen mit Hegseth. Große Neuigkeiten hat er nicht zu vermelden, das hat US-Präsident Donald Trump ganz selbstlos schon selbst übernommen, bevor Pistorius' Flieger in Berlin überhaupt gestartet war. Obwohl Trump noch kürzlich angekündigt hatte, die Waffenlieferungen an die Ukraine komplett einzustellen, will er nun doch dringend benötigte Patriot-Flugabwehrsysteme und andere Waffen in großem Stil schicken. Der Clou daran, jedenfalls aus Sicht des selbst ernannten Dealmakers – die Europäer, allen voran die Deutschen, zahlen. Im Gespräch sind zwei Patriot-Systeme, Kostenpunkt pro Einheit etwa eine Milliarde Euro. Kanzler Friedrich Merz bestätigt per Pressemitteilung aus Berlin, er habe Trump zugesichert: „Deutschland wird sich entschieden einbringen“.

Icon Vergrößern Boris Pistorius mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth: Die Deutschen strecken sich ganz schön, um den Amerikanern nur ja keine Angriffsfläche zu bieten. Foto: Kay Nietfeld, dpa Icon Schließen Schließen Boris Pistorius mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth: Die Deutschen strecken sich ganz schön, um den Amerikanern nur ja keine Angriffsfläche zu bieten. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Auch der Bundesverteidigungsminister erhebt Anspruch darauf, den Deal eingefädelt zu haben. Startpunkt sei ein Telefonat mit Hegseth vor einigen Wochen gewesen, sagt er. Der Amerikaner drängte den Deutschen, mehr der eigenen Patriot-Raketensysteme an die Ukraine abzugeben. Pistorius lehnte mit Blick auf die geschrumpften eigenen Bestände ab (drei von zwölf Staffeln hat man an die Ukraine abgegeben, zwei stehen in Polen) und bringt die nun favorisierte Idee ins Spiel. Noch ist viel ungeklärt, etwa die Frage, ob die USA Systeme aus ihren Beständen liefern oder ob die Deutschen in Vorleistung treten und später Ersatz erhalten. „Quietly und quickly“, „ruhig und schnell“, werde man das jetzt klären, sagt Pistorius und spricht von „lösbaren“ Fragen.

Pistorius gibt sein Statement allein ab, sein Gastgeber hat ihn nicht an den Jachthafen begleitet. Eigentlich schade, denn stünde Pete Hegseth neben Pistorius, würde im Vergleich wohl noch deutlicher, was die Deutschen an ihrem Verteidigungsminister schätzen: Sätze ohne Schnörkel, Bodenständigkeit, Typ Normalo. Hegseth hingegen, ein ehemaliger Fernsehmoderator ohne Verwaltungserfahrung, war selbst nach Trumps Maßstäben eine exzentrische Wahl als Chef von 1,3 Millionen US-Soldaten. Passenderweise startete Hegseth seine Amtszeit gleich mit mehreren Skandalen. Unter anderem teilte er Interna von geplanten Luftangriffen der USA gegen die Huthi-Rebellen im Jemen in einer Signal-Chatgruppe – in der neben Familienmitgliedern dummerweise auch ein Journalist war. Pistorius mag ein bisschen langweilig daherkommen, so könnte man sagen, aber nach allem, was man weiß, teilt er keine militärischen Geheimnisse mit der Verwandtschaft.

Berlin trägt das Nato-Ziel mit, künftig fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben

Der Verteidigungsminister bemüht sich, den Patriot-Deal als Teil einer größeren Wende der US-Politik gegenüber Kiew darzustellen. Als Trump am Montagmittag mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte zusammensitzt – Pistorius' Flugzeug war eben gelandet – schimpft der US-Präsident über Putin und kündigt an, Russland mit Sanktionen zu überziehen. Ein neuer Kurs oder bloß eine Laune, die vorbeigeht? Immerhin, der brutale, demütigende Empfang, den Trump und sein Vize J.D. Vance dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Februar im Oval Office bereiteten, ist nicht vergessen.

Pistorius' Besuch dagegen ist nach der Kanzlerreise Anfang Juni bereits die zweite US-Visite eines wichtigen Mitglieds der neuen Bundesregierung, die ohne größere Störung über die Bühne geht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Deutschen ganz schön strecken, um den Amerikanern nur ja keine Angriffsfläche zu bieten. Berlin trägt das Nato-Ziel mit, künftig fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, sogar die Schuldenbremse setzt Kanzler Merz dafür aus – ein Fest für amerikanische Rüstungskonzerne. Auch Raketensysteme vom Typ Typhon will man nun zur Abschreckung Putins in den USA erwerben, wie Pistorius in Washington ankündigt. Damit könnten Raketen mit einer Reichweite von 2000 Kilometern abgeschossen werden. Ausdrücklich lobt Hegseth die Bemühungen der Deutschen, die Nato-Ostflanke in Litauen mit 5000 Soldaten der Bundeswehr zu schützen, ein Herzensprojekt des Bundesverteidigungsministers.

Ende Mai donnern schwere Kampfhubschrauber über den Kathedralenplatz von Vilnius. Es ist der Schlussakt eines militärischen Schauspiels, das sich im Herzen der Hauptstadt Litauens entfaltet hat. „Lassen Sie mich sagen: Deutschland liebt Litauen. Wir halten Wort und stehen zu unseren Freunden“, sagt Pistorius. Dort, wo Russland nah ist, haben deutsche Soldaten mit klingendem Spiel Aufstellung genommen. Panzer und Artillerie säumen den Rand des Platzes. Dazwischen hüpfen Grundschulklassen mit deutschen und litauischen Fähnchen. Kinder werden auf die Panzer gehoben, Mütter machen Fotos. Das goldene Kreuz der Kathedrale glänzt in der Sonne, doch für die christliche Botschaft ist an diesem Tage kein Platz. Es geht um ein Zeichen der Stärke an Wladimir Putin.

Icon Vergrößern Der demütigende Empfang, den US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance (rechts) dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (links) bereiteten, ist nicht vergessen. Foto: Mystyslav Chernov/AP, dpa Icon Schließen Schließen Der demütigende Empfang, den US-Präsident Donald Trump und sein Vize J.D. Vance (rechts) dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (links) bereiteten, ist nicht vergessen. Foto: Mystyslav Chernov/AP, dpa

Ohne Pistorius würde dieses Zeichen nicht gesetzt. Er hat die Aufstellung der deutsch-litauischen Brigade durchgesetzt, nachdem Russland in die Ukraine eingefallen war. In Teilen seiner Partei und bei dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz stieß Pistorius' Solidarität bestenfalls auf halbwarme Gegenliebe. Anders die Litauer. Sie klatschen, als das Wachbataillon die deutsche Nationalhymne spielt. Auf den Anzeigen der Busse steht: „Litauen liebt Deutschland“. Pistorius erwidert die Herzlichkeit: „Meine Entscheidung … ist ein Meilenstein für die Bundeswehr. Es ist ein Leuchtturmprojekt für die nächsten Jahre“, sagt er.

Im eigenen Land hingegen sind solche Leuchttürme noch eher selten. Während die Litauer die Kaserne für die deutschen Soldaten in drei Jahren hochziehen, geht es an der Heimatfront gemächlicher voran. Dabei ist es hier, wo sich zeigen wird, ob die Zeitenwende ein Erfolg wird, ob Pistorius den friedensverwöhnten Deutschen den Ernst der Lage beizubringen versteht. Die Bundeswehr soll um Zehntausende Mann aufgestockt werden, aber in welchen Kasernen sie untergebracht werden sollen, steht in den Sternen. Genauso, ob genügend Rekruten freiwillig einrücken oder doch die Wehrpflicht wieder greifen muss. „Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ein Marathon, den wir schnell laufen müssen“, sagt Pistorius.

Immerhin, Ende August geht der Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, der in Berlin bereits in Entwürfen zirkuliert, ins Kabinett. Die Bundeswehr soll künftig einen Friedensumfang von 203.000 Soldatinnen und Soldaten haben, im Ernstfall will man 460.000 Frauen und Männer mobilisieren können – darunter eine deutlich erhöhte Zahl an Reservisten. Derzeit dienen etwa 181.000 Soldatinnen und Soldaten, also sehr viel weniger.

Ab 2027 ist für Männer die Musterung geplant, wie sie bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 üblich war

Dennoch setzt Pistorius – nach Vorbild Schwedens – weiter auf Freiwilligkeit, sehr zum Unmut mancher Verteidigungsexperten bei CDU und CSU. 2000 Euro netto pro Monat sollen einen Anreiz bieten. Und ab 2027 ist für Männer die Musterung geplant, wie sie bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 üblich war. Sollte diese milde Variante nicht zünden, will SPD-Mann Pistorius der Bundesregierung die Möglichkeit geben, „mit Zustimmung des Deutschen Bundestages die verpflichtende Heranziehung von Wehrpflichtigen zu veranlassen, wenn die verteidigungspolitische Lage dies erfordert“, so der Entwurf, aus dem Der Spiegel zitiert.

Doch das sind die Probleme für den Spätsommer, die parlamentarischen Debatten, die im Herbst drohen. Jetzt, an diesem Nachmittag am Potomac, wirkt Pistorius wie ein Mann, der erstmal mit sich im Reinen ist. Ob er glaube, dass man derzeit einen Wendepunkt in der amerikanischen Ukraine-Politik erlebe, will eine Reporterin wissen. Er sei ja vorsichtig mit Prognosen, antwortet der Minister und schiebt dann nach: „Ja, das kann sein.“