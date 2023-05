Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Wahlergebnisse, Prognosen und Hochrechnungen

Wie fallen die Ergebnisse bei der Bremen-Wahl 2023 aus? Hier finden Sie heute am 14. Mai die Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnisse zur Bürgerschaftswahl.

Wer regiert künftig in der Freien Hansestadt Bremen? Darüber entscheiden am Sonntag, 14. Mai, die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 2023.

Aktuell bilden SPD, Grüne und Linke zusammen die Regierung unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Laut Umfragen zur Bremen-Wahl 2023 könnte die SPD wieder stärkste Kraft werden, es sieht aber nach einem knappen Rennen mit der CDU aus. Die AfD tritt bei der Wahl nicht an, da der zerstrittene Landesverband zwei konkurrierende Landeslisten eingereicht hatte, die nicht zugelassen wurden.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind am 14. Mai von 8 bis 18 Uhr angesetzt. Danach werden sofort erste Prognosen zur Bürgerschaftswahl in Bremen veröffentlicht, die noch auf Umfragen an den Wahllokalen basieren. Wenig später folgen die Hochrechnungen, die im Laufe des Wahlabends immer genauer werden - bis dann das vorläufige Wahlergebnis feststeht. Alle Zahlen und weitere Infos finden Sie hier im Live-Ticker.

Bremen-Wahl 2023: Ergebnisse, Prognosen und Hochrechnungen live

Wahlergebnisse der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen heute: Parteien auf dem Wahlzettel

Was sind die Parteien bei der Bremen-Wahl 2023? Diese 15 hatten es auf den Wahlzettel geschafft und hoffen alle auf möglichst gute Wahlergebnisse:

Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU )

Deutschlands ( ) Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

( ) Bündnis90/ Die Grünen (Grüne)

(Grüne) Die Linke ( Die Linke )

( ) Bürger in Wut ( BIW )

) Freie Demokratische Partei ( FDP )

) Die Partei

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

( ) Mera 25 (MERA25)

Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

( ) Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

(dieBasis) Grundeinkommen für Alle (GFA)

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

(Tierschutzpartei) Volt Deutschland (Volt)

Mehrere dieser Parteien haben Spitzenkandidaten zur Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen aufgestellt. Die SPD setzt auf den aktuellen Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Laut Umfragen ist Frank Imhoff von der CDU sein größter Herausforderer.

Die Bürger entscheiden am 14. Mai darüber, welche Parteien wie viel Macht bekommen - und damit indirekt auch über den nächsten Regierungschef. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Bremen wohnen. Wie sich die Wähler entscheiden, zeigt sich am Sonntagabend durch die Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Bremen-Wahl 2023.