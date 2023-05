Bremen-Wahl 2023: Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse aus?

Nach der Berlin-Wahl steht bereits der nächste Urnengang an: In Bremen wird eine neue Bürgerschaft gewählt. So sehen die aktuellen Umfrage-Ergebnisse aus.

Am 14. Mai 2023 findet in Bremen und Bremerhaven die Wahl der neuen Bürgerschaft statt. Als einzige Volksvertretung in Deutschland bleibt die Bremische Bürgerschaft nur vier statt fünf Jahre im Amt. Somit wird im Land Bremen zum 21. Mal eine Landesregierung gewählt.

Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern heißt das Landesparlament auch nicht Landtag sondern Bürgerschaft. Nur in Hamburg ist das ebenfalls der Fall. In Berlin wird es Abgeordnetenhaus genannt.

Fünf Stimmen dürfen die Wahlberechtigten im Land Bremen abgeben. Zeitgleich finden auch die Kommunalwahlen in Bremen und Bremerhaven statt.

Wir halten Sie hier über neueste Umfrage-Ergebnisse zur Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen auf dem Laufenden und informieren Sie auch am Wahlabend an dieser Stelle über Prognosen, erste Hochrechnungen und Wahlergebnisse.

Bremen-Wahl 2023: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Wie die Stimmung der Menschen in Bremen aussieht, messen regelmäßig verschiedene Meinungsforschungsinstitute. Die Umfragen stellen zwar nur eine kurze Momentaufnahme der aktuellen Stimmunglage vor der Befragung dar, dennoch geben sie Hinweise darauf, was die Menschen umtreibt. Die tatsächlichen Wahlergebnisse können in der Realität allerdings noch ganz anders ausfallen. Ein Grund dafür ist, dass viele Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen sind, wem sie ihre fünf Stimmen geben wollen.

Wie sehen die Umfragewerte aktuell aus? Die aktuellste, derzeit verfügbare Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen am 11. Mai 2023 erstellt. Die Ergebnisse lauten wie folgt:

SPD : 29 Prozent (-1,0)

: 29 Prozent (-1,0) CDU : 26 Prozent (-1,0)

: 26 Prozent (-1,0) Grüne: 13 Prozent (+/-0)

Linke: 11 Prozent (+2,0)

FDP : 6 Prozent (+/-0)

: 6 Prozent (+/-0) BIW : 10 Prozent (+1,0)

: 10 Prozent (+1,0) Sonstige: 5 Prozent (-1,0)

Wahlergebnisse der Bremischen Bürgerschaftswahl 2023

An dieser Stelle erfahren Sie am Wahlabend die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 2023. Bis dahin werden hier die Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht.

Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Viele altbekannte Gesichter sind auch bei dieser Bürgerschaftswahl in Bremen zu erwarten. Die SPD geht mit dem amtierenden Bürgermeister Andreas Bovenschulte als Spitzenkandidaten ins Rennen. Die CDU hingegen setzt auf den amtierenden Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff.

Auch die Grünen schicken mit Maike Schaefer eine bekannte Politikerin ins Rennen. Schaefer ist bereits seit 2019 Klimaschutzsenatorin des Landes. Und auch die Linke stellen eine Senatorin an die Spitzenposition: Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt steht auf Platz 1 der Liste.

Die FDP hingegen setzt auf einen neuen Kandidaten auf Platz 1 der Landesliste. Der Landesvorsitzende Thore Schäck soll als Spitzenkandidat zu einem besseren Wahlergebnis als noch 2019 helfen.

Nur bei der AfD gibt es noch offene Fragen in Sachen Personal: Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Partei gibt es zwei Wahllisten mit Kandidaten. Offiziell ist jedoch nur eine erlaubt. Sollte sich die Partei bis Anfang März 2023 nicht einig werden, kann sie unter Umständen gar nicht bei der Wahl antreten.

Wahlergebnisse der letzten Bremen-Wahl im Jahr 2019

Vor vier Jahren fand die letzte Bürgerschaftswahl in Bremen statt. Damals lag die CDU mit 26,66 Prozent knapp vor der SPD. Eine Regierung stellte sie jedoch nicht. Denn die SPD, die Grünen und die Linke stellte mit der ersten rot-grün-roten Koalition die Landesregierung. Allen voran Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Das waren die Wahlergebnisse im Jahr 2019:

CDU : 26,66 Prozent (+4,3)

: 26,66 Prozent (+4,3) Grüne: 17,43 Prozent (+2,3)

AfD : 6,12 Prozent (+0,6)

: 6,12 Prozent (+0,6) SPD : 24,93 Prozent (-7,9)

: 24,93 Prozent (-7,9) FDP : 5,95 Prozent (-0,7)

: 5,95 Prozent (-0,7) Linke: 11,32 Prozent (+1,8)

Andere: 7,58 Prozent (-0,3)