vor 32 Min.

Bremen-Wahl 2023: Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse aus?

Nach der Berlin-Wahl steht bereits der nächste Urnengang an: In Bremen wird eine neue Bürgerschaft gewählt. So sehen die aktuellen Umfrage-Ergebnisse aus.

Von Tiana Zoric