Im Hochzeitsoutfit: Royals feiern ihren 20. Hochzeitstag

Großbritanniens König Charles III. und seine Frau Königin Camilla haben in Rom ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Camilla trug am Mittwoch während der Rede des Königs im italienischen Parlaments laut der Nachrichtenagentur PA einen Teil ihres Hochzeitsoutfits von der standesamtlichen Trauung am 9. April 2005. Das Paar ist noch bis Donnerstag in Italien zu Besuch. Zum Abschluss steht ein Abstecher nach Ravenna im Norden auf dem Programm.

Ihren besonderen Tag verbrachten Charles und Camilla allerdings nicht ununterbrochen zusammen. Der 76 Jahre alte König wurde vormittags von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einem der größten Parks der Stadt empfangen.

Anschließend sah er sich in einem Kulturzentrum eine kurze Shakespeare-Aufführung an. Die ein Jahr ältere Königin stattete einer Schule einen Besuch ab. Später hatten sie dann wieder gemeinsames Programm. Am Abend steht ein großes Staatsbankett auf dem Programm.

Für beide ist es die zweite Ehe. Charles war früher mit Prinzessin Diana verheiratet, die ein Jahr nach der Scheidung bei einem Verkehrsunfall in Paris mit 36 Jahren ums Leben kam.

Ursprünglich war auch eine Begegnung mit Papst Franziskus vorgesehen, die wegen der Erkrankung des katholischen Kirchenoberhaupts aber ausfiel. Franziskus hat eine schwere Lungenentzündung überstanden, muss sich aber noch schonen.

Icon Vergrößern Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 das Ja-Wort gegeben. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 das Ja-Wort gegeben. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Icon Vergrößern Der König sprach lange im italienischen Parlament. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa Icon Schließen Schließen Der König sprach lange im italienischen Parlament. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Icon Vergrößern Charles und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zeigten sich zusammen auf dem roten Teppich. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Charles und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zeigten sich zusammen auf dem roten Teppich. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa