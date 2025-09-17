Brüssel kündigt Sanktionen gegen Israel an: „Wir bedauern diesen Schritt“

Es ist der bislang schärfste Vorstoß der Europäer gegen Israels Regierung: Die EU-Kommission schlug einen Tag nach dem Start der israelischen Bodenoffensive in Gaza ein Sanktionspaket vor, um Jerusalem zu einem Kurswechsel zu bewegen. Europas Chefdiplomatin Kaja Kallas erklärte fast entschuldigend: „Das Ziel ist nicht, Israel zu bestrafen; das Ziel ist, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern.“

Der Satz scheint auch an die zahlreichen Kritiker in der Gemeinschaft gerichtet. Denn nicht nur die Frage des Umgangs mit Israel ist in der EU heftig umstritten. Auch die EU-Pläne sorgten längst für Ärger, seit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sie vor einer Woche angekündigt hatte. Politischer Widerstand kommt vorneweg aus Deutschland und Leyens eigener EVP-Fraktion im EU-Parlament.

EU will Sanktionen gegen israelische Minsiter verhängen

Nach dem Willen der Kommission sollen Handelsteile des Partnerschaftsabkommens zwischen Brüssel und Jerusalem ausgesetzt werden. Ebenso sollen Sanktionen gegen die rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir und gegen extremistische israelische Siedler verhängt werden, aber auch gegen zehn Mitglieder des Politbüros der Terrororganisation Hamas.

„Wir bedauern, dass wir diesen Schritt gehen müssen“, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Angesichts der Eskalation in Gaza sei er jedoch angemessen. Die Zusammenarbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft und der staatlichen Gedenkstätte Yad Vashem soll nicht beeinträchtigt werden.

Deutschland kündigt zwischen den Zeilen Ablehnung der Brüsseler Pläne an

Ob alle Maßnahmen umgesetzt werden, ist offen, weil die Kommission für vieles die Billigung der EU-Mitgliedstaaten bräuchte. Eigenmächtig kann Brüssel aber bilaterale Zahlungen an Israel eigenmächtig einstellen: Dabei geht es um jährliche Zahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Zudem sollen rund 14 Millionen Euro für laufende Projekte zurückgehalten werden. Von der Leyen forderte „eine sofortige Waffenruhe, uneingeschränkten Zugang für alle humanitären Hilfsgüter und die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln“.

Der Kreis der 27 Mitgliedstaaten ist weiterhin tief gespalten beim Thema Nahostkonflikt. Zu dem einen Lager gehören Spanien, Frankreich, Irland, Belgien, Dänemark, Schweden oder die Niederlande, die den Druck auf die Regierung unter Benjamin Netanjahu erhöhen wollen. Länder wie Deutschland, Ungarn, Österreich, Tschechien oder Italien bewerten Sanktionen als kontraproduktiv und verweigern sich drastischen Schritten. Aus Berlin hieß es, man habe sich „noch keine abschließende Meinung“ gebildet. Aber zwischen den Zeilen klang ein Nein durch: Die Zweckmäßigkeit solcher Vorschläge müsse „stets auch im Lichte geprüft werden, ob sie zielgerichtet sind“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Von der Leyen stellt sich den vielen Fragen nicht

Lange versuchte auch die Kommission, ihr diplomatisches Engagement ausgewogen zu halten. Doch der Druck auf von der Leyen nahm zu, auch aus dem eigenen Haus. Warum aber denkt sie, dass der Vorstoß die israelische Regierung zum Umdenken bewegen würde? Die Kommissionspräsidentin stellte sich den Fragen der Journalisten nicht, sondern schickte Kallas und Sefcovic vor.

Die jüngsten Vorschläge seien eine Konsequenz der Überprüfung der Einhaltung von Artikel 2 des EU-Israel-Abkommens durch Israel, hieß es. Der Bericht hatte Verstöße gegen die Menschenrechte durch Maßnahmen der israelischen Regierung festgestellt. Diese bezögen sich auf die sich rapide verschlechternde humanitäre Lage in Gaza, die Blockade humanitärer Hilfe, die Intensivierung der Militäroperationen sowie den Ausbau der israelischen Siedlungen im Westjordanland..