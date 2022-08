Wo es bei der Sondersteuer für Energiekonzerne hakt

Plus Deutschland lehnt eine „Übergewinnsteuer“ für Energiekonzerne bislang ab. Welche Erfahrungen machen Länder wie Italien oder Griechenland mit der Sonderabgabe?

Sollten Krisenprofiteure im Interesse des Gemeinwohls deutlich mehr Steuern bezahlen? Die Frage beschäftigt angesichts explodierender Energiekosten Europa. Denn während Bürger aufgerufen werden, sich im Winter wärmer anzuziehen, streichen Konzerne Rekordgewinne in Milliardenhöhe ein. Der Lösungsvorschlag vieler Politiker lautet: die Einführung einer Übergewinnsteuer.