„Deutschland auf der schiefen Bahn“: Thilo Sarrazin stellt sein neues Buch vor

Man weiß nicht, ob es Rache für vermeintlich erlittenes Unrecht ist oder die Hoffnung auf bessere Zeiten für die ehemalige Stammpartei. Bei der Vorstellung seines neuen Buches wünscht Thilo Sarrazin der SPD jedenfalls, dass sie bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten „krachend verliert“. Nur dann, so der 79-jährige, werde bei den Sozialdemokraten der notwendige „Machtwechsel“ an der Parteispitze in Gang gesetzt. Ob es dazu kommt, wird sich zunächst am kommenden Sonntag bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen zeigen. Darüber hinaus hat Sarrazin eine Frage: „Deutschland auf der schiefen Bahn. Wohin steuert unser Land?“ So lautet der Titel seines neuen Buches, mit dem der Berliner Autor an den Erfolg seines umstrittenen Bestsellers „Deutschland schafft sich ab“ anknüpfen will.

„Seit Jahren bewegt mich die Frage, wie es in und mit Deutschland weitergeht“, schreibt Sarrazin in der Einleitung seines Buches. Für die Antwort nimmt er sich 328 Seiten Zeit, dabei geht es im Kern immer wieder nur um eine These, die sich salopp formuliert so zusammenfassen lässt: Vor allem die Ausländer sind an allem Schuld. Sarrazin selbst drückt es gewählter aus. „Der antike Mythos von Herakles am Scheideweg hat eben als Parabel eine umfassende Geltung“, sagt er bei der Buchvorstellung in Berlin, bei der unter den vielen Gästen auch seine Ehefrau Ursula und der Publizist Henryk M. Broder anwesend sind.

Drei Versuche gegen Sarrazin

„Da sich die Vergangenheit nicht mehr ändern lässt und schon gar nicht ungeschehen machen lässt, ist auch Nostalgie zumeist ein falscher Ratgeber“, sagt Sarrazin und ergänzt: „Allerdings können wir, wenn wir uns mit der Vergangenheit und mit möglicherweise gemachten Fehlern befassen, lernen, was wir künftig besser machen können.“ Dass nach dem Erscheinen von „Deutschland schafft sich ab“ viele nicht auf ihn hörten, bedauert der Autor: „Nur wenig bis gar nichts von dem, was ich damals als 2010 vorschlug, wurde umgesetzt.“ Und nun? Nun sei „die aktuelle Ausgangslage in vielen Punkten noch weitaus ungünstiger, als ich es damals beschrieb.“

Es brauchte drei Anläufe, um den früheren Berliner Finanzsenator und Banker aus der SPD zu werfen. Sarrazin war wegen seiner rassistischen und islamfeindlichen Äußerungen mehrfach parteischädigendes Verhalten vorgeworfen worden. Im September 2009 erklärte der damalige Bundesbank-Vorstand etwa, er müsse „niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert“. Der SPD-Kreisverband Berlin-Spandau strengte ein Parteiausschlussverfahren an, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Im August 2010 erschien „Deutschland schafft sich ab“, das nach Verlagsangaben rund 1,6 Millionen Mal verkauft wurde. Sarrazin vertrat darin die Meinung, dass Deutschland verblöde, weil muslimische Migranten und ungebildete Deutsche mehr Kinder bekämen als das gebildete Volk. Die damalige SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles setzte ein weiteres Parteiausschlussverfahren in Gang, das nach heftiger parteiinterner Debatte mit einer gütlichen Einigung beigelegt wurde. Sarrazin zog unverdrossen weiter ins Feld, im März 2018 gehörte er zu den Erstunterzeichnern der „Erklärung 2018“, die sich gegen „illegale Masseneinwanderung“ wandte. Die anschließende Aufforderung der SPD zum Parteiaustritt ignorierte er, ein weiteres Ausschlussverfahren wurde im Juli 2019 angestrengt. Es endete ein Jahr später erfolgreich.

Pfadfinder-Ehrenwort

Von seinem Alltagsrassismus lässt Sarrazin nicht ab. „Die Frage der in einer Gesellschaft vorherrschenden Werte lässt sich nicht trennen von der Herkunft und von der Zusammensetzung der Bevölkerung“, sagt er bei der Buchvorstellung und ergänzt: „Damit bin ich beim Thema Demografie und Migration, der zentralen Problematik aller modernen Industriegesellschaften.“ Der Hinweis auf das Attentat in Solingen fehlt nicht, bei dem drei Menschen offenbar mit einem Messer getötet wurden. „Das eigentliche Problem ist ja nicht das Messer als solches“, sagt Sarrazin. Als elfjähriger Pfadfinder sei er stolz auf sein „mindestens 30 Zentimeter langes Fahrtenmesser“ gewesen. Letztlich gehe es „um die mentale Prägung der Männer, die Messer führen“.

Die Antwort verwundert, aber auf Nachfrage erklärt Sarrazin, dass er bei der AfD-Gründung nicht habe mitmachen wollen. Die Analyse, dass der thüringische AfD-Chef Björn Höcke „schrecklich“ sei, teile er weitestgehend. Das Bündnis Sahra Wagenknecht nennt Sarrazin „ein Problem“. Am Ende bleibt der Eindruck, dass da womöglich doch einer sitzt, der gerne noch in der SPD aktive Politik machen würde.

(Thilo Sarrazin, Deutschland auf der schiefen Bahn: Wohin steuert unser Land? Verlag Langen Müller, 328 Seiten, ISBN 978-3784437170, 26 Euro)