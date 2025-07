Budget-Plan über zwei Billionen Euro: Von der Leyen bringt alle gegen sich auf

Von unterschiedlichen Seiten hagelt es Kritik an dem Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalt der Europäischen Union. Darum geht es:

Was stört die Kritiker am Zwei-Billionen-Euro-Plan der EU-Kommission?

Die Bewertung in der Brüsseler Blase war einhellig. Ursula von der Leyen sei am Mittwoch ein Kunststück gelungen, hieß es zynisch auf den Fluren. Die EU-Kommissionspräsidentin habe es geschafft, mit der Vorstellung ihres Plans für den EU-Haushalt von 2028 bis 2034 den gesamten Apparat gegen sich aufzubringen. Große Teile des EU-Parlaments schäumten über die chaotische Präsentation des Budgets, den Mangel an konkreten Informationen und den befürchteten Machtverlust des Abgeordnetenhauses. Die Vertreter der Mitgliedstaaten waren frustriert über die Geheimniskrämerei im Vorfeld und die offenbar nicht abgestimmten Ideen. „Niemand wusste bis zur letzten Minute, was er bekommen oder zahlen soll“, sagte etwa ein EU-Diplomat. Und sogar ihr eigenes Haus kritisierte die Kommissionschefin hinter vorgehaltener Hand für ihren „ultrazentralistischen“ Führungsstil. Ganz zu schweigen von den Bauern, die mit milliardenschweren Einbußen rechnen müssen. Auch die Vertreter der Regionen wehren sich gegen Abstriche an ihren Geldern, die für die Förderung von strukturschwachen Gegenden vorgesehen sind.

Könnte die Rebellion ein Problem für von der Leyen werden?

Eigentlich will die CDU-Politikerin eine der größten Reformen in der Geschichte der europäischen Finanzverfassung durchsetzen. Zum einen strebt sie für jene sieben Jahre einen Etat von fast zwei Billionen Euro an, was rund 700 Milliarden Euro mehr wären als für die derzeitige Budgetperiode veranschlagt ist. Wobei für Verwirrung sorgte, dass sogar die Kommissionspräsidentin selbst nicht in der Lage war, zu erklären, wie ihr „vereinfachter“ Plan auf die behaupteten 2000 Milliarden Euro kommt. Zum anderen hat von der Leyen vor, den Haushalt radikal umzugestalten, indem sie hunderte Einzeletats in wenigen großen Gemeinschaftsfonds bündeln sowie die Zahl der Programme um zwei Drittel auf 16 reduzieren will. Damit soll der Etat flexibler und moderner werden, um auf unvorhergesehene Krisen schneller reagieren zu können. Ein Geldtopf in Höhe von 410 Milliarden Euro etwa soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken. Zudem sind mehr Mittel für Verteidigung und Sicherheit eingeplant, weniger für die aktuellen Nutznießer.

Wer gehört zu den Verlierern?

Die Kürzungen sollen insbesondere die beiden größten Etatposten treffen: Landwirtschaft und Regionalförderung, die derzeit fast 70 Prozent des Haushalts ausmachen. Die Bereiche sollen in „Partnerschaftsplänen“ zusammengelegt werden. Insgesamt sind dafür 865 Milliarden Euro vorgesehen, darunter „mindestens“ 218 Milliarden Euro für die Struktur- und Kohäsionspolitik sowie 302 Milliarden Euro für die Agrarpolitik. Europas Bauern würden damit 20 bis 30 Prozent weniger erhalten als in der laufenden Periode.

Wie wäre die Förderung für die Landwirte künftig aufgestellt?

Der Großteil der Subventionen soll wie bisher als Direktzahlungen an die Landwirte überwiesen werden. Diese hängen vor allem von der bewirtschafteten Fläche ab: Je größer der Betrieb, desto mehr Geld gibt es. Nach Willen der Kommission soll aber die Fördersumme nach Ackerfläche auf 100.000 Euro pro Landwirt gedeckelt werden. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) bezeichnete die Pläne, das „bewährte“ Zwei-Säulen-Modell der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) abzuschaffen, als „eine gefährliche Zäsur“. Mit der sogenannten zweiten Säule unterstützt Brüssel aktuell die ländlichen Gebiete.

Woher will die Kommission die riesigen Summen nehmen?

Der Löwenanteil des EU-Haushalts speist sich aus Beiträgen der Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, das fast ein Viertel zum gemeinsamen Budget beisteuert. Bei den Nettozahlern aber kamen die Pläne von der Leyens nicht gut an. Wenige Stunden nach der Präsentation machten etwa Deutschland und die Niederlande bereits klar, dass sie eine Ausgabenerhöhung ablehnen. „Ein umfassender Aufwuchs des EU-Haushalts ist nicht vermittelbar in Zeiten, in denen alle Mitgliedsstaaten erhebliche Anstrengungen zur Konsolidierung der nationalen Haushalte unternehmen“, sagte der Regierungssprecher von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Deshalb werde man den Vorschlag nicht akzeptieren können. Ein hochrangiger Diplomat aus einem anderen Mitgliedstaat, der innerhalb der Gemeinschaft wie Deutschland zum berühmten Kreis der Sparsamen zählt, wiegelte ebenfalls ab. Die Zahlen seien „viel zu hoch“. Die Kommission lebe „in Lalaland“. In der Realität ist sie aber auf das Wohlwollen der EU-Länder angewiesen. Der Haushalt erfordert die einstimmige Unterstützung der 27.

Wie kann Brüssel sonst zusätzliches Geld generieren?

Die Kommission will künftig bei Bürgern und Unternehmen sogenannte Eigenmittel eintreiben und massiv aufstocken. Dafür plant die Kommission eine Abgabe auf nicht verwerteten Elektroschrott sowie eine Steuer auf Großkonzerne mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Außerdem sollen 15 Prozent der Einnahmen aus nationalen Tabaksteuern nach Brüssel fließen. Kann die Behörde so die erwarteten 58 Milliarden Euro in die Kasse spülen? Deutschland hat sich bereits dagegen ausgesprochen.

Wer würde durch den Vorschlag gewinnen?

Von der Leyen will durch das neue Budget nicht nur den Nationalstaaten mehr Macht verleihen, sondern auch der Kommissionsspitze selbst. Das EU-Parlament und regionale Regierungen würden dagegen an Einfluss verlieren. Das sorgte bereits am Mittwoch für Ärger. Und der Kampf um Macht und Geld hat gerade erst begonnen.