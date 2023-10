So sehen die Pläne für das "Bündnis Sahra Wagenknecht" aus

Am Montag hat Sahra Wagenknecht ihren neuen Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" präsentiert – eine Vorstufe zu ihrer neuen Partei. Wie sehen die Eckpunkte aus?

Eine neue Partei soll es sein. Schon vor einigen Wochen hat Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht diesen Schritt angekündigt. Der Grund: Unzufriedenheit mit dem aktuellen politischen Kurs ihrer Partei und der Ampel-Koalition. Es sei an der Zeit, Neues zu schaffen, erklärte die 54-Jährige. Am heutigen Montag stellt sie das sogenannte "Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit", kurz BSW, nun in Berlin vor und spaltet sich dadurch offiziell von der Linke ab.

Wie sieht der Kurs der neuen Partei aus? Und wie der Zeitplan für die Parteigründung? Hier gibt es die wichtigsten Antworten, was bisher über das "Bündnis Sahra Wagenknecht" bekannt ist.

Warum gründet Sahra Wagenknecht eine neue Partei?

Wagenknecht gehört zu den bekanntesten Gesichter der Partei die Linke. Dort eckte sie allerdings immer wieder an. Wagenknecht wurde 1969 in als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter in der DDR geboren. 1989 trat sie in die SED ein. Von 2015 bis 2019 war Wagenknecht Co-Chefin der Linken-Bundestagsfraktion. In der Funktion war sie aber oft uneins mit der Parteispitze.

Aus gesundheitlichen Gründen gab Wagenknecht das Amt ab und übernahm wieder die Rolle der Kommentatorin von der Seitenlinie. 2021 schoss sie mit dem Buch "Die Selbstgerechten" gegen die von ihr sogenannten Lifestyle-Linken. Das Buch ist ein Bestseller, bei öffentlichen Auftritten findet sie sehr viel Anklang.

Mit der neuen Partei will Wagenknecht eine "politische Leerstelle" für die füllen, die sich von keiner Partei mehr vertreten fühlen würden, wie sie vorab angekündigte.

Wie sieht das Programm des "Bündnis Sahra Wagenknecht" aus?

Es gebe immer mehr Krisen und Konflikte in der Welt, begann Wagenknecht am Montag ihre Präsentation des "Bündnis Sahra Wagenknecht". "Ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die schlechteste Regierung in ihrer Geschichte", sagte sie. Aus Wut und Verzweiflung würden immer mehr "rechts wählen". So wie es bisher laufe, dürfe es nicht weitergehen. Wagenknecht kritisierte die aktuelle Wirtschafts- und Geopolitik, das Bildungssystem und die Infrastruktur, die die aktuelle Bundesregierung und Vorgänger-Regierungen geschaffen hätten.

Sie stellte vier Kernthemen des neuen Bündnisses vor. Das erste Ziel sei eine neue Wirtschaftspolitik. Daneben soll sich die Partei für eine "neue soziale Gerechtigkeit" einsetzen. Wagenknecht sprach unter anderem den Mindestlohn und das Rentenniveau an. Drittens, so Wagenknecht, soll es eine neue Friedenspolitik mit weniger militärischem Einsatz gegeben. Das vierte Ziel laute, "den Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter werden zu lassen", sagte die Politikerin.

Wann ist es soweit mit der neuen Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht"?

Wie Wagenknecht erklärte, sei ein entsprechender Verein bereits gegründet. Mit diesem Verein soll nun Vorarbeitet geleistet und Spenden für die eigentliche Parteigründung gesammelt werden. Wie Lukas Schön, ehemaliger Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen und künftiges Mitglied des neuen Bündnisses, erklärte, soll die Partei Anfang 2024 offiziell gegründet werden. Zur Europawahl im Juni 2024 soll sie auf dem Wahlzettel stehen.

Wer wird Mitglied in Sahra Wagenknechts neuer Partei?

Wie am Montag bekanntgegeben wurden, verlassen neben Wagenknecht weitere sieben Mitglieder die Linke. Bis zur offiziellen Gründung der neuen Partei haben sie allerdings angekündigt, Teil der Linken-Fraktion zu bleiben. Damit soll die Fraktion bis Januar aufrecht gehalten werden. Durch den Mitgliederverlust verliert die Linke dann allerdings den Fraktions-Status und wird zur Gruppe. Die Parteispitze der Linken hat unterdessen angekündigt, gegen die Beteiligten des Vereins BSW Parteiausschlussverfahren einzuleiten.

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende de Linken-Fraktion, die neben Wagenknecht bei der neuen Partei dabei sein wird. Neben Amira Mohamed Ali haben auch Fraktionskollege Christian Leye, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, und der Unternehmer Ralph Suikat am Montag ihre Mitgliedschaft angekündigt.

Vorsitzende des "Bündnis Sahra Wagenknecht" wird Wagenknecht. Suikat tritt die Rolle des Schatzmeisters an, Schön soll das Amt des Geschäftsführer übernehmen.

Umfragewerte: Welche Chance hat die neue Partei von Wagenknecht?

Einer Insa-Umfrage für "Bild am Sonntag" zufolge könnten sich 27 Prozent der Befragten in Deutschland vorstellen, die künftige Partei von Wagenknecht zu wählen. Wahlumfragen sind aber generell mit Unsicherheiten behaftet. (mit dpa)