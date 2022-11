Bürgergeld soll kommen: Opposition und Regierung finden Kompromisse

Nach tagelangem Ringen haben die Ampel und die Union den Weg für das geplante Bürgergeld freigemacht.

Nun kann es also kommen. Die Ampel-Regierung hat sich mit der Union auf einen Kompromiss beim Bürgergeld geeinigt. Zuvor hatten alle Länder, die von CDU und CSU geführt werden, die Sozialreform im Bundesrat verhindert. Nun also die Einigung in einer der größten Streitfragen der aktuellen deutschen Politik, von welcher die dpa aus Koalitionskreisen erfahren haben will.

Bürgergeld 2023: Kompromiss zwischen Ampel-Regierung und Union

Das Bürgergeld soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten und die aktuellen Hartz-IV-Leistungen ablösen. Damit es soweit kommt, muss das Gesetz nun noch im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat durchgewunken werden. Ein Beschluss ist am Freitag möglich.

CDU und CSU pochten bis zuletzt darauf, dass mehr Sanktionen für die Empfängerinnen und Empfänger des Bürgergelds in das Gesetz eingebaut werden. Die Regierung kam der Union hierbei nun entgegen.

Weg für Bürgergeld ist frei: Kompromiss bei Sanktionen gefunden

Eines dieser Entgegenkommen ist, dass die geplante sechsmonatige "Schonfrist" entfällt. Es soll außerdem früher überprüft werden, wie es um Vermögen und Wohnverhältnisse steht, wie ursprünglich von der Ampel geplant. Statt einer Prüfung nach zwei Jahren soll die Frist nun bei 12 Monaten liegen.

Wer einem Termin beim Arbeitsamt unentschuldigt fernbleibt, der kann beim Bürgergeld sanktioniert werden. Und noch ein Detail: Das Schonvermögen wird auf 40.000 Euro gesenkt. Die Ampel hatte 60.000 Euro vorgesehen. Die Union hat sich bezüglich der Sanktionen damit offenbar in einigen Punkten durchgesetzt.

Wenn das Bürgergeld am Freitag beschlossen wird, würden zahlreiche Menschen, die derzeit Hartz-IV empfangen, ab dem 1. Januar 2023 deutlich mehr Geld vom Staat bekommen. Für Alleinstehende würden die Bezüge beispielsweise um mehr als 50 Euro auf 502 Euro steigen.