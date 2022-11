Wird das Bürgergeld doch noch gestoppt?

In der vergangenen Woche hat der Bundestag das Bürgergeld beschlossen. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. Stoppt dieser heute die Sozialreform?

Nachdem der Bundestag in der vergangenen Woche über das Bürgergeld abgestimmt und dieses beschlossen hat, ist heute der Bundesrat am Zug. Die Länderkammer stimmt ab 11 Uhr über die zentrale Sozialreform der Ampel-Koalition ab.

Der Ausgang ist noch ungewiss. Das Vorhaben könnte gestoppt werden, da eine Zustimmung unionsregierter Bundesländer erforderlich ist. CDU und CSU lehnen das Bürgergeld ab, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Das weisen die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP aber zurück. Sollte der Bundesrat nicht zustimmen, geht die Suche nach einem Kompromiss im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Der Zeitdruck könnte diese noch erschweren.

Bürgergeld: Regelsatz soll erhöht werden

Die Pläne der Ampel zum Bürgergeld sehen eine Erhöhung des momentanen Regelsatzes von 449 Euro für Alleinstehende auf 502 Euro vor. Dieser Punkt ist unstrittig und wird auch von der Union befürwortet. Arbeitslose sollen zudem künftig weniger durch einen angedrohten Leistungsentzug (Sanktionen) unter Druck gesetzt werden, speziell im ersten halben Jahr des Bürgergeldbezugs ("Vertrauenszeit"). Vorgaben zur erlaubten Vermögenshöhe und zur Wohnungsgröße bei Leistungsbeziehern will die Ampel lockern. All das will die Union verhindern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bürgergeld: Was passiert, wenn der Bundesrat nicht zustimmt?

Stimmt der Bundesrat nicht zu, landet das Vorhaben im Vermittlungsausschuss. Der Zeitdruck wäre dann hoch. Es müsste ein Kompromiss nach Experteneinschätzung bis spätestens Ende November gefunden sein, damit das Bürgergeld wie geplant zum 1. Januar eingeführt werden kann.

Dieses Szenario hält Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD) für möglich. "Erhält das Gesetz in dieser Sitzung keine Zustimmung, kann noch im November ein Vermittlungsverfahren durchgeführt und eine Einigung erreicht werden", sagte der Hamburger Bürgermeister der Rheinischen Post.