Söder will Ukrainern das Bürgergeld streichen

Im ZDF-Sommerinterview hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gleich zwei Themen fusioniert, die immer wieder für Verstimmungen in der Koalition sorgen: Bürgergeld und Migration. Geflüchtete aus der Ukraine sollen in Zukunft kein Bürgergeld mehr erhalten, wenn es nach dem CSU-Chef geht. Nicht nur bei der SPD sorgte das für Ablehnung. Was hinter der Debatte steckt.

Was genau fordert Markus Söder?

Es müsse „dafür gesorgt werden, dass Ukrainer nicht mehr im Bürgergeld sind“, sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview. Und fügte hinzu: „Am besten nicht nur für die, die in der Zukunft kommen, sondern für alle.“ Dieser Zusatz ist entscheidend. Denn im Koalitionsvertrag ist bereits vereinbart, dass ein Teil der Ukrainer künftig Asylbewerberleistungen statt des Bürgergeldes beziehen soll. Jene nämlich, die seit dem 1. April 2025 in die Bundesrepublik gekommen sind. Söders Vorschlag ist also nicht völlig neu. Er geht aber weit über den Koalitionsvertrag hinaus. Die Begründung des CSU-Chefs: Hierzulande seien besonders viele Ukrainer ohne Arbeit, weil Deutschland ihnen vergleichsweise hohe Zuwendungen gewähre. Tatsächlich ist nur etwa ein Drittel berufstätig.

Welche Folgen hätte das?

Geflüchtete aus der Ukraine würden deutlich geringere Zuwendungen erhalten. Das Bürgergeld liegt bei 563 Euro im Monat. Die Leistungen für Asylbewerber belaufen sich auf 460 Euro. Außerdem werden diese teilweise nur per Bezahlkarte oder als Sachleistungen gewährt. Mit der Umstellung wären Geflüchtete aus der Ukraine anderen Asylbewerbern gleichgestellt.

Dass Ukrainer bisher überhaupt Bürgergeld erhalten, geht auf eine Ausnahmeregelung aus dem Juni 2022 zurück. Begründet hatten Bund und Länder die Entscheidung damals damit, dass Geflüchtete aus der Ukraine wegen des Krieges ohnehin Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hätten. Durch die Eingliederung in das Bürgergeld erspare man sich aufwändige Prüfverfahren. Außerdem sollten die Ukrainer unmittelbar arbeiten dürfen. Von einer Änderung erwartet sich Markus Söder nun unter anderem Einsparungen im Haushalt. Auf etwa 6,3 Milliarden Euro summieren sich die Bürgergeldzahlungen für Menschen aus der Ukraine aktuell.

Warum kommt der Vorschlag gerade jetzt?

Union und SPD wollen die Kosten für das Bürgergeld senken. Erste Weichenstellungen für eine Reform werden im Herbst erwartet. Zuletzt stiegen die Ausgaben hier deutlich – im vergangenen Jahr um etwa vier Milliarden Euro. Damit gibt der Bund inzwischen 47 Milliarden Euro jährlich für das Bürgergeld aus. Gleichzeitig ist die Haushaltslage angesichts der stagnierenden Wirtschaft angespannt, die Regierung muss dringend sparen.

Wie reagiert die Bundesregierung auf Söders Vorschlag?

Unterstützung kam am Montag von Kanzleramtsminister Thorsten Frei und indirekt auch von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU). Die zuständige Ministerin Bärbel Bas (SPD) hielt sich bisher zurück. Teile ihrer Partei reagierten aber ablehnend. „Offenbar erhoffen sich einige in der Debatte durch die rückwirkende Bürgergeld-Streichung für Menschen aus der Ukraine große Einsparungen im Staatshaushalt“, sagte Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. „Da wird aber vernachlässigt, dass damit zusätzlich ein erheblicher Verwaltungsaufwand insbesondere für die Kommunen entstünde.“ So würden die Einsparungen wieder aufgehoben.

Sehr viel deutlicher als Wiese werden die Jusos. Söders Vorschlag „ist gefährlich und populistisch“, sagte Juso-Chef Philipp Türmer unserer Redaktion. Er wolle „Haushaltslöcher auf dem Rücken der Schwächsten stopfen“, so Türmer. „Das ist falsch und darf nicht passieren.“ Stattdessen müsse es jetzt darum gehen, die Teilhabe und Integration von ukrainischen Geflüchteten zu verbessern. „Sie aus dem Bürgergeldsystem auszuschließen, würde diesen Zielen absolut entgegenstehen.“

Auch vom Sozialflügel der Union kam Kritik. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Dennis Radtke, warf Söder im Gespräch mit dem Fokus ein „Denken in Überschriften“ vor. „Die letzten Jahre sollten doch eigentlich gezeigt haben, dass wir mit breitbeinigen und marktschreierischen Forderungen beim Thema Flucht und Asyl nichts erreichen können.“ Ähnlich argumentieren Hilfsorganisationen. „Wenn alle Menschen, die mit vorübergehendem Schutz hier leben, in das Asylbewerberleistungsgesetz überführt werden, hat dies größere bürokratische Aufwände zur Folge“, sagte Eva Welskop-Deffaa, Präsidentin der Caritas, dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. „Wichtig ist, dass wir keine Schaufensterdebatten führen, sondern die Probleme versachlichen. Unsere Solidarität mit der Ukraine fordert anderes und mehr als Waffenlieferungen.“

Wie reagiert die Opposition?

Die Grünen zeigten sich empört über den Vorstoß. Der stellvertretende Fraktionschef Andreas Audretsch sagte unserer Redaktion, Söder trete „gegen Menschen, die vor dem brutalen Krieg Putins fliehen mussten, stellt sie als faul dar und nimmt ihnen gleichzeitig jede Chance auf Arbeit. Das ist zerstörerischer Populismus.“ Und ergänzte: „Die Jobcenter vermitteln in Arbeit, die Sozialämter tun das nicht.“ Stattdessen müsse das Angebot an Sprachkursen verbessert werden. Auch „bei der Kinderbetreuung für die häufig alleinerziehenden Mütter und der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen müssen wir noch besser werden.“