Bundeskanzler Olaf Scholz hat Corona

Olaf Scholz teilt mit, dass sein Corona-Test positiv ausgefallen sei. Er arbeite nun erstmal nur vom Schreibtisch aus, so der Kanzler.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist an Corona erkrankt. "Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche", schrieb der SPD-Politiker am Montag auf dem Kurzmitteilungsdienst X (vormals Twitter). "Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus." Scholz schrieb, es sei keine Überraschung, über die er sich freue.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Scholz sei in seinem Büro und nehme unter anderem an Videokonferenzen teil, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. "Er hofft auf eine baldige Genesung." Öffentliche Termine am Montag und Dienstag werde der Kanzler nicht wahrnehmen. Ein Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico für Dienstag sei abgesagt worden, sagte Hebestreit. Zur Kabinettssitzung am Mittwoch könne sich Scholz bei Bedarf hinzuschalten; falls er nicht physisch im Raum sein könne, werde Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Sitzung leiten. (dpa)