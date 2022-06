Bundeskanzler Scholz ist in Kiew eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz ist gemeinsam mit den Regierungschefs von Italien und Frankreich in die Ukraine gereist. Der Besuch soll ein politisches Zeichen sein.

Nach langem Zögern sowie Kritik und Druck von außen ist Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) nun in die Ukraine gereist. Gemeinsam mit Italiens Regierungschef Mario Draghi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist Scholz an diesem Donnerstag mit einem Sonderzug in der ukrainische Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort treffen sie Präsident Wolodymyr Selenskyj, um über den Kriegsverlauf, einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und weitere Hilfen für das Land zu sprechen. In Kiew soll auch der rumänische Präsident Klaus Iohannis zu den Politikern dazustoßen.

Scholz in Kiew: "Nicht nur Solidarität demonstrieren"

Scholz sagte im Zug: "Es ist wichtig, wenn die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zeigen. Wir wollen aber nicht nur Solidarität demonstrieren, sondern versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren, finanziell humanitär, aber auch wenn es um Waffen geht, fortgesetzt werden wird." Man werde die Hilfen so lange fortsetzen, wie es nötig für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine nötig sei, so Scholz.

Scholz, Macron, Draghi: Auch möglicher EU-Beitritt der Ukraine wird besprochen

In der Nacht hatten sich Scholz, Macron und Draghi in der polnischen Stadt Rzeszow getroffen, um die Reise nach Kiew anzutreten. Der Besuch der drei Regierungschefs soll ein politisches Zeichen der Unterstützung für die Ukraine sein. Scholz hatte vor der Reise gesagt, er würde nur nach Kiew fahren, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Bei den Gesprächen mit der ukrainischen Staatsführung soll um den Kriegsverlauf, einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und weitere Hilfen für das Land gehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Scholz schon vor Wochen eingeladen. Doch zuerst gab es Verstimmungen, weil die Ukraine einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurzfristig abgesagt hatte.

Foto: Michael Fischer, dpa

Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass es Pläne für den Besuch in der Ukraine gibt. Diese wurden offiziell jedoch nicht bestätigt – vermutlich aus Sicherheitsgründen. Nun gab unter anderem Macrons Büro die Reise zu dritt offiziell bekannt. Über die gemeinsame Reise sollen die drei Regierungschefs bereits seit mehreren Wochen verhandelt haben.

Nach der Ankunft der Regierungschefs sind mehrere Treffen geplant, vor allem eine längere Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nicht bekannt ist bisher, ob Scholz, Draghi und Macron auch Orte außerhalb von Kiew besuchen werden. Dafür käme etwa der für russische Gräueltaten bekannt gewordene Ort Butscha in Frage.