Grabstein von Helmut Schmidt mit Hakenkreuzen beschmiert

Irritierender und schockierender Vorfall in Hamburg: Das Grab von Helmut Schmidt wurde Ziel von Vandalismus. Ob auch ein politischer Hintergrund besteht, ist unklar.

Unbekannte haben am Freitagabend das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Samstag wäre Schmidt 105 Jahre alt geworden.

Hintergründe zur Tat oder zur Identität des Täters oder der Täter waren zunächst unklar, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Verunreinigung sei schnell entfernt worden. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (dpa)

