"Happy Birthday" für Scholz beim G7-Gipfel

Mit den Nachwehen der Europawahl hat die Woche für den Kanzler nicht besonders gut begonnen. Nun gibt es doch noch einen Anlass zur Freude: Scholz wird 66 Jahre alt - und feiert beim Gipfeltreffen.

Versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Woche für Bundeskanzler Olaf Scholz: Zu seinem 66. Geburtstag haben die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe ihn beim Gipfeltreffen in Süditalien gefeiert. Vor der ersten Arbeitssitzung zum Thema Migration am Freitag stimmten einige von ihnen vor dem Sitzungssaal "Happy Birthday" an, wie es aus der deutschen Delegation hieß.

Mit dabei waren US-Präsident Joe Biden, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, der französische Präsident Emmanuel Macron, der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau, der britische Premierminister Rishi Sunak sowie die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Charles Michel.

Geburtstagstorte für den Kanzler

In der Nacht hatte Scholz, der in Italien von seiner Frau Britta Ernst begleitet wird, bereits in seinen Geburtstag reingefeiert. Um Mitternacht war er im Helikopter auf dem Rückflug vom Abendessen beim italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella auf der mittelalterlichen Stauferburg Castello Svevo in Brindisi. Danach feierte er am Gipfelort, im Luxusresort "Borgo Egnazia", mit seinen engsten Mitarbeitern und wurde von ihnen mit einer Geburtstagstorte überrascht.

Die Woche hatte für Scholz mit den Nachwehen der Europawahl nicht besonders gut begonnen. Seine SPD hatte mit 13,9 Prozent das schlechteste Ergebnis eingefahren, seit sie unter diesem Namen bei gesamtstaatlichen Wahlen in Deutschland antritt. Nach der G7-Konferenz wird der Kanzler am Samstag zum Ukraine-Friedenskonferenz in die Schweiz weiterreisen. Anschließend muss er sich in Berlin wieder um die Aufstellung des Bundeshaushalts kümmern.

(dpa)