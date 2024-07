Scholz bei Bundesamt für Migration und Siemens Healthineers

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Montag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die aktuelle Situation bei den Asylverfahren in Deutschland informieren. Das Bundesamt arbeitet angesichts der Vielzahl der Anträge an der Kapazitätsgrenze. Scholz hatte sich zuletzt in der Asylfrage für die schnellere Abschiebung von Straftätern unter den Asylbewerbern ausgesprochen, auch in Herkunftsländer wie Afghanistan und Syrien.

Anschließend reist Scholz weiter zum Medizingerätehersteller Siemens Healthineers. Das Dax-Unternehmen zählt zu den Global Players in der Branche und stellt neben Hightech-Geräten wie Computertomographen auch technische Komplettlösungen für Kliniken zur Verfügung.

Zum Abschluss wird Scholz am Abend auf einem biologisch arbeitenden Bauernhof in Markt Erlbach (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) erwartet.