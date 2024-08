Nach jahrelanger Flucht: Gesuchter Dieb wird im Zug gefasst

Die Bundespolizei hat im Landkreis Lörrach einen verurteilten Dieb beim Grenzübertritt festgenommen, der seit Jahren auf der Flucht war. Nach Angaben der Bundespolizei wollte der Mann am Montag aus der Schweiz nach Deutschland mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn einreisen, als die Beamten den 39-Jährigen in Weil am Rhein kontrollierten. Da er sich nicht ausweisen konnte, überprüfte die Streife seine Fingerabdrücke.

Es stellte sich heraus, dass ein deutsches Gericht den Mann 2019 wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt hatte. Der Mann hatte die Strafe aber nicht angetreten. Außerdem wurde er auch wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz, wegen eines weiteren besonders schweren Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Der 39-Jährige kam in ein Gefängnis.