Bundespräsidenten-Wahl in Österreich: Sieben Kandidaten treten an

Alexander Van der Bellen will sechs weitere Jahre Bundespräsident von Österreich sein. Dafür muss sich der Amtsinhaber bei der anstehenden Wahl gegen sechs Konkurrenten behaupten.

Österreich steht vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten. Dafür kommen sieben Kandidaten infrage. Am 9. Oktober treten sechs Herausforderer gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen an. Das geht aus der endgültigen Bewerberliste des Innenministeriums am Mittwoch (7. September) hervor.

Van der Bellen, ein ehemaliger Chef der Grünen, bewirbt sich um eine zweite sechsjährige Amtszeit. Dabei hat er beste Aussichten auf die Wiederwahl. Einer Umfrage des Magazins Profil und des Senders ATV zufolge kann er mit fast zwei Drittel der Stimmen rechnen. Weit abgeschlagen folgt Walter Rosenkranz, Kandidat der rechten FPÖ, mit 13 Prozent Zustimmung.

Video: SAT.1

Bundespräsidenten-Wahl in Österreich: Anwalt und Rockmusiker treten gegen Van der Bellen an

Gegen den beliebten Van der Bellen schickt keine andere Parlamentspartei einen Konkurrenten ins Rennen. Das rechte Spektrum wird neben Rosenkranz noch vom ehemaligen Parlamentarier Gerald Grosz und dem Anwalt Tassilo Wallentin, der als Kolumnist des Massenblattes Kronen Zeitung über eine große Plattform verfügt, abgebildet. Außerdem tritt Michael Brunner, der Chef der Partei Menschen Freiheit Grundrechte (MFG), die sich dem Kampf gegen Corona-Maßnahmen verschrieben hat, an.

Im linken und umweltbewegten Wählersegment wollen Dominik Wlazny und Heinrich Staudinger punkten. Der als Marco Pogo bekannte Wlazny ist Rockmusiker und mit seiner Bierpartei in der Wiener Stadtpolitik aktiv. Staudinger ist Schuhfabrikant.

Van der Bellen amtiert seit 2016. Damals erhielt er in einer Stichwahl gegen den FPÖ-Herausforderer Norbert Hofer 53,8 Prozent der Stimmen. (mit dpa)