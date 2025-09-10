Bundesregierung will Kliniken mit Milliardenhilfen retten

Bayerns Krankenhäuser hoffen angesichts angekündigter Milliardenhilfen der Bundesregierung auf ein Ende der lange drohenden Insolvenzwelle. Noch zu Jahresbeginn schrieben 80 Prozent der bayerischen Kliniken rote Zahlen. Insbesondere viele kirchliche und gemeinnützige Krankenhäuser in ganz Deutschland gerieten seit der Pandemie in akute Existenzgefahr.

Nach Corona gingen aus unterschiedlichen Gründen die Zahl der Behandlungen und damit die Einnahmen der Kliniken zurück. Auf der anderen Seite explodierten die Kosten: Der russische Angriffskrieg trieb die Energiekosten ebenso hoch wie die Inflation und die Personalkosten. Auch in Bayern beantragten zwischenzeitlich mehrere Kliniken ein Insolvenz-Schutzschirmverfahren, darunter unter anderem die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und das Münchner Rotkreuzklinikum.

Bundesregierung will deutschen Kliniken mit vier Milliarden Euro helfen

Nun hat die Bundesregierung den deutschen Kliniken insgesamt vier Milliarden Euro Finanzhilfen für dieses und das kommende Jahr zugesagt. Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, begrüßt die Maßnahme: „Wir hoffen, dass wir den schlimmsten Punkt der finanziellen Krise der Kliniken hinter uns haben.“ Mit den Hilfen und einem wieder einsetzenden Anstieg der Behandlungen bestehe die Chance, dass bereits im kommenden Jahr mehr als die Hälfte der Kliniken wieder schwarze Zahlen schreiben könne und damit die kritische Phase nach der Pandemie überwunden sein könnte.

Allerdings steht die von der Bundesregierung gewählte Art der Finanzierung der Krankenhaushilfen in der Kritik. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will die 1,5 Milliarden Euro für dieses Jahr und die 2,5 Milliarden Euro für kommendes Jahr aus dem Schuldentopf des sogenannten „Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität“ entnehmen. Der Bundesrechnungshof äußerte in seiner Stellungnahme für den aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung schwere verfassungsrechtliche Bedenken.

Bundesrechnungshof kritisiert Pläne der Regierung und fordert rechtliche Prüfung

Die Pläne seien nicht nur „eine Förderung nach dem Gießkannenprinzip“ und wirtschaftlich „fragwürdig“. Vor allem sei alles andere als sichergestellt, dass die Mittel tatsächlich für Investitionen ausgegeben würden, wie bei der Verfassungsänderung vorgeschrieben. „Der Bundesrechnungshof sieht daher die konkrete Gefahr, dass die strikte Zweckbindung des Sondervermögens ausschließlich für Investitionen durch diese Konstruktion unbemerkt durchbrochen wird“, warnten die Kostenprüfer und forderten eine rechtliche Prüfung, „ob sich diese Maßnahme mit dem Zweck des Sondervermögens gemäß Artikel 143h Grundgesetz vereinbaren lässt“.

Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen. Foto: Bayerische Krankenhausgesellschaft

Unabhängig von den Finanzhilfen, will CDU-Ministerin Warken an diesem Mittwoch ein Nachbesserungsgesetz für die Krankenhausreform ihres SPD-Amtsvorgängers Karl Lauterbach auf den Weg bringen. Damit sollen vor allem die Bundesländer mit einer Reihe von Ausnahmeregelungen drei Jahre und länger mehr Zeit für die Umsetzung der Reform erhalten, die zu einer Reduzierung der Zahl der Kliniken bei gleichzeitiger Verbesserung der Behandlungsqualität führen soll.

Bayerns Klinikträger-Geschäftsführer Engehausen kritisierte, wesentliche Teile der Reform blieben trotz Nachbesserungen ein Etikettenschwindel: „Den Kliniken bringt die Reform Unsicherheit und das ist das Schlimmste, was man einem Krankenhausbetrieb, der ja von den Menschen lebt, antun kann“, kritisierte er. Insbesondere die sogenannte Vorhaltefinanzierung zur Sicherung der Klinikstandorte müsse grundlegend neu überarbeitet werden.