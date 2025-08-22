Bundesregierung weist Arbeitgeber-Vorstoß zur Kontaktgebühr beim Arzt ab

Der Arbeitgeber-Vorstoß zur Einführung einer Kontaktgebühr bei Arztbesuchen findet in der Bundesregierung keinen Rückhalt. „Eine Kontaktgebühr belastet überwiegend chronisch kranke Patienten und ist deswegen höchst ungerecht“, sagte der Vizevorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Stephan Pilsinger, unserer Redaktion. Nötig sei stattdessen mehr Patientensteuerung unter anderem über ein Primärarztsystem, um unnötige Facharzttermine zu reduzieren. Zuvor hatte sich das Bundesgesundheitsministerium bereits ähnlich geäußert. Hintergrund ist die Forderung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), angesichts steigender Zusatzbeiträge bei praktisch jedem Arztbesuch eine Gebühr zu erheben

Die BDA-Idee ist nicht neu. Bereits 2018 hatte der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen vorgeschlagen, eine Kontaktgebühr für Facharztbesuche ohne Überweisung zu prüfen. Mit einer solchen Zahlung soll das sogenannte „Ärzte-Hopping“ begrenzt werden. Mit dem Begriff wird beschrieben, dass Menschen von einer Praxis zur nächsten gehen.

Primär geht es um das Primärarztsystem

Die Regierung aus Union und SPD hat hingegen „das Primärarztsystem im Blick“, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums erklärte. Dabei soll immer der Hausarzt die erste Anlaufstelle für die Patienten sein. Bei Bedarf werde diese dann an einen Facharzt weitervermittelt. Die gezielte Steuerung soll helfen, Wartezeiten zu vermeiden. „Patienten können mit einer Überweisung vom Hausarzt dann wieder zeitnah einen Termin bei Fachärzten bekommen“, erklärte der CSU-Politiker und Arzt Stephan Pilsinger.

Der Hausärzte-Verband lehnte den Vorstoß ebenfalls ab. „Dieser Vorschlag der Arbeitgeber ist nicht nur unsozial, sondern auch komplett undurchdacht“, sagte die Verbandsvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth der Rheinischen Post. Chronisch Kranke müssten die Gebühr dann Dutzende Male im Jahr bezahlen. „Das würde insbesondere sozial Schwache finanziell komplett überfordern.“

Praxisgebühr brachte 2 Milliarden

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht in Kontaktgebühren keinen Beitrag zur besseren Steuerung von Patientinnen und Patienten. „Sie würden die soziale Schieflage in der medizinischen Versorgung weiter verschärfen“, sagte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler im ZDF. Stattdessen brauche es ein starkes Primärarztsystem und tragfähige Konzepte für die Versorgung in ländlichen Regionen. Ates Gürpinar, Sprecher für Gesundheitsökonomie der Linken-Bundestagsfraktion, erklärte: „Das Problem sind nicht unnötige Arztbesuche, sondern eine Bundesregierung, die grundlegende Reformen scheut.“ Die früheren Erfahrungen mit der Praxisgebühr zeigten, dass die beschworene Patientensteuerung verfehlt werde.

Zwischen 2004 und 2012 mussten Patienten pro Quartal beim ersten Besuch einer Arztpraxis zehn Euro als Gebühr bezahlen – egal ob beim Allgemeinmediziner oder Facharzt. Wurden in dem betreffenden Vierteljahr andere Praxen konsultiert, waren die zehn Euro wieder fällig. Es sei denn, es konnte eine Überweisung vorgelegt werden. Chronisch Kranke waren sowie bestimmte Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen waren ausgenommen. Nachdem die Behandlungszahlen zunächst zurückgingen, kletterten sie noch während der Zeit der Praxisgebühr wieder nach oben.

Die jährlichen Einnahmen beliefen sich auf rund zwei Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen werden für dieses Jahr auf mehr als 341 Milliarden Euro geschätzt. Die Arztpraxen beklagten den bürokratischen Aufwand der Praxisgebühr. Sowie den praktischen, denn ohne Wechselgeld ging es nicht mehr.