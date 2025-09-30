Icon Menü
Bundesregierung: Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Bundesregierung

Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Verkehrsminister Schnieder hatte bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus. Der Regierungssprecher gibt vorsichtig Entwarnung.
    •
    •
    •
    Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa, später kam er ins Krankenhaus.
    Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa, später kam er ins Krankenhaus. Foto: Michael Kappeler, dpa

    Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein. (dpa)

