Grünes Licht für ein neues Gesetz für ausländische Fachkräfte

Die Regierungskoalition einigt sich auf ein Punktesystem und Spurwechsel für Asylbewerber. Jetzt entscheidet der Bundestag.

Noch in dieser Woche soll der Bundestag grünes Licht für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz geben, mit dem die Ampelkoalition Ausländern den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern will. Bis zuletzt verhandelten SPD, Grüne und FDP über die letzten Details, am Montag präsentierten die jeweiligen Parlamentarischen Geschäftsführer ihre Einigung.

Johannes Vogel (FDP) sprach von einem "historischen Gesetz", mit dem Deutschland mit erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, Australien und Neuseeland gleichziehe. Menschen aus nichteuropäischen Ländern sollen demnach künftig auf Basis eines Punktesystems nach Deutschland kommen können, um einen Job zu suchen. Vorbild ist Kanada, das bereits seit Jahrzehnten Bewerber nach Kriterien wie Berufserfahrung, Sprachkenntnissen oder Alter auswählt. Menschen, die zum Arbeiten in die Bundesrepublik kommen, sollen zudem leichter ihre Familien nachholen können. Wer bereits einen anerkannten Berufsabschluss hat, für den gelten niedrigere Hürden als zunächst vorgesehen. So wird etwa das vorgeschriebene Mindestgehalt bei einer Beschäftigung gesenkt.

In der Pflege wird das Personal knapp. Die Regierung will vor allem im Inland mehr Fachkräfte gewinnen, ergänzend aber auch aus dem Ausland. Foto: Christophe Gateau (dpa)

Spurwechsel für Asylbewerber nur bis zu Stichtag

Zu den Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf gehört laut Irene Mihalic (Grüne), dass Asylbewerbern der sogenannte "Spurwechsel" ermöglicht wird. Wenn sie ein existenzsicherndes Jobangebot haben, erhalten sie ein Bleiberecht zum Zweck der Arbeit und müssen keine Abschiebung fürchten. Menschen, die auf anderem Wege nach Deutschland gekommen seien, erhielten damit eine Perspektive für mehr Integration, sagte sie. An die Unternehmen, die darauf warteten, dass Menschen, die hier seien, auch arbeiten könnten, gehe ein "starkes Zeichen". Zudem würden Kommunen und Behörden entlastet.

Die Spurwechsel-Regelung war lange heftig umstritten. Ihre Gegner warnten, dass Migranten ohne Chance auf Asyl in der Hoffnung auf einen künftigen Spurwechsel ins Land kommen könnten. Nun soll das Modell lediglich rückwirkend für Asylbewerber gelten, die bereits im Verfahren sind. Stichtag ist der 29. März dieses Jahres, an dem der Gesetzentwurf vom Kabinett gebilligt und anschließend veröffentlicht wurde. Laut Vogel sei dies wichtig, "sodass es nach vorne raus keinerlei Fehlanreize oder sogenannte Pull-Effekte geben kann".

Für viele Unternehmen gestaltet sich die Suche nach Mitarbeitern im Ausland schwierig. Foto: Arno Burgi/Symbolbild (dpa)

Bis 2035 fehlen in Deutschland sieben Millionen Arbeitskräfte

Das Gesetz soll den Fachkräftemangel dämpfen, der dazu führt, dass aktuell bereits zwei Millionen Stellen nicht besetzt werden können. Jedes zweite Unternehmen klagt, dass Arbeit liegen bleibt, weil Kräfte fehlen. In den kommenden Jahren gehen die Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand, wodurch sich das Problem drastisch zu verschärfen droht. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung warnt, dass bis 2035 mehr als sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen werden – das bedrohe die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Arbeitskräfte aus dem Ausland sollen einen Teil des Bedarfs decken. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte im Gespräch mit unserer Redaktion zuletzt betont, dass er auch die Erwerbsbeteiligung von älteren Menschen und Frauen steigern will, die in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern niedrig ausfällt. Ebenso setzt der SPD-Politiker auf eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen in Deutschland. Sie ist Teil des Aus- und Weiterbildungsgesetzes, das ebenfalls noch in dieser Woche dem Bundestag zur Abstimmung gestellt werden soll. Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, sprach von einem Gesetz "zur Förderung inländischer Potenziale". Vorgesehen sind auch Erleichterungen für mittelständische Unternehmen, die ihre Mitarbeiter weiterbilden wollen, so Mast.