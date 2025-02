CSU-Abgeordnete bestätigen Dobrindt als Vorsitzenden

Die CSU-Abgeordneten im Bundestag haben Alexander Dobrindt einstimmig erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Nach CSU-Angaben wurde in der konstituierenden Sitzung der CSU-Landesgruppe Alexander Hoffmann ebenfalls einstimmig als Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt. Die CSU hatte bei der Bundestagswahl in Bayern in allen 47 Wahlkreisen das Direktmandat gewonnen. Wegen der neuen Regeln des Wahlrechts wird sie im neuen Bundestag aber nur mit 44 Abgeordneten vertreten sein.

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Dobrindt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis