Bundestag stimmt Nato-Beitritt von Schweden und Finnland zu

Der deutsche Bundestag stimmt für den Beitritt von Finnland und Schweden in die Nato. Ein entsprechendes Gesetzt bekam am Freitag eine Mehrheit.

Der deutsche Bundestag würde Schweden und Finnland gerne in der Nato sehen. Am Freitag stimmte er für den Beitritt der skandinavischen Länder in das westliche Verteidigungsbündnis. Die Abgeordneten des Bundestags votierten mit einer großen Mehrheit für ein Gesetz, welches Voraussetzungen schafft, entsprechende Protokolle durch Deutschland anzunehmen.

Nato-Erweiterung: "Europas Kraft wird größer"

"Europas Kraft wird größer", sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Bundestrag. Das Gesetz muss nun noch den Bundesrat passieren, um in Kraft zu treten.