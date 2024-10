Wissing: Riedbahn-Sanierung zu mehr als der Hälfte fertig

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist mit dem Sanierungsfortschritt auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim zufrieden. «Die Bauarbeiten laufen voll im Plan», sagte er bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Die Strecke von insgesamt 70 Kilometern sei schon zu mehr als der Hälfte abgearbeitet. «Es ist geplant, am 14. Dezember die Strecke wieder zu eröffnen und wir können heute sagen, wenn es so gut weiter läuft wie jetzt, werden wir dieses Ziel erreichen.»

Die sogenannte Riedbahn ist der erste von insgesamt 41 hochbelasteten Schienenkorridoren, die in den kommenden Jahren umfassend saniert und modernisiert werden sollen. Es ist ein Baustein, um den Bahnverkehr in Zukunft wieder deutlich zuverlässiger zu machen. Ein Hauptgrund für die zahlreichen Verspätungen insbesondere im Fernverkehr ist der marode Zustand der Bahninfrastruktur in Deutschland. Die Kosten für die Riedbahnsanierung sollen sich auf rund 1,3 Milliarden Euro belaufen.