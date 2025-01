Bundestagsabgeordnete von den Grünen

Die Bundestagsfraktion der Grünen hat den Tod ihrer Abgeordneten Stephanie Aeffner bekanntgegeben. Die 48-jährige Politikerin, die seit 2021 für die Grünen im Deutschen Bundestag saß, verstarb überraschend. „Uns hat die Nachricht vom Tod unserer Kollegin und Weggefährtin Stephanie Aeffner erreicht“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Ihr plötzlicher Tod trifft uns tief. Wir sind traurig und erschüttert.“

Grünen-Politikerin Stephanie Aeffner: Engagement für soziale Gerechtigkeit

Die aus Baden-Württemberg stammende Stephanie Aeffner (geboren in Donaueschingen) zog über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. Die politische Arbeit der verstorbenen 48-Jährigen war geprägt von einem Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Menschen mit Behinderung. Aufgrund einer Muskelerkrankung war Aeffner seit ihrer Jugend auf einen Rollstuhl angewiesen, was ihre Perspektive und den Einsatz für eine inklusive Gesellschaft maßgeblich prägte.

Im Bundestag war Aeffner unter anderem ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung aktiv. Zudem war die Grünen-Politikerin Teil der Arbeitsgruppe Sozialstaat, Grundsicherung und Rente und trug zur Ausarbeitung des Koalitionsvertrags der Ampelregierung bei. Ihre Arbeit konzentrierte sich auf Themen wie soziale Teilhabe, Chancengleichheit und die Weiterentwicklung des schwächelnden Sozialstaats. Auch gegen Kinderarmut setzte sie sich ein.

Tod von Stephanie Aeffner: Sozialpolitischer Verlust für die Grünen

Mit Stephanie Aeffners Tod verlieren die Grünen also eine engagierte Sozialpolitikerin. Die Fraktionskollegen der Pforzheimerin würdigen die Verstorbene als warmherzige und verlässliche Kollegin, welche die Rechte und Chancen auf Gleichberechtigung in den Mittelpunkt ihres Handelns stellte.

Die Bundestagsfraktion der Grünen betont, dass Stephanie Aeffner nicht nur eine geschätzte Politikerin, sondern auch ein warmherziger Mensch war, dessen Fehlen sich bei der Partei bemerkbar machen werde. Laut Badische Neueste Nachrichten wollte sie zur Bundestagswahl 2025 wieder antreten und war erneut Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Pforzheim. Zu den Umständen des Todes gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben.