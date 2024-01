Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: "Demonstrieren allein wird nicht reichen"

Plus Bärbel Bas hat das zweithöchste Staatsamt inne und ist aktuell viel im Land unterwegs. Was die SPD-Politikerin zur Angst der Menschen und zu einem Verbot der AfD sagt.

Zu Hunderttausenden gehen die Menschen dieser Tage in Deutschland auf die Straße, um für Demokratie und Menschenwürde einzustehen. Waren Sie selbst auch demonstrieren?

Bärbel Bas: Ja, ich bin regelmäßig bei den Demos dabei. Mir macht es Mut, dass so viele Menschen öffentlich Flagge zeigen. Ende des vergangenen Jahres habe ich noch gesagt, die Mitte unserer Gesellschaft ist mir zu leise. Jetzt haben viele erkannt, dass wir alle etwas tun müssen, um die Demokratie zu schützen – die Politik, aber auch die Bürgerinnen und Bürger.