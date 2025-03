Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Bayern haben bei der Bundestagswahl 2025 in insgesamt 47 Wahlkreisen ihre Stimme abgegeben. Die Liste der Wahlkreise im Freistaat umfasst die Ordnungsnummern 211 bis 257.

Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten konnten sich in den verschiedenen Wahlkreisen Bayerns durchsetzen? Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Freistaat bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse in Bayern für alle Wahlkreise haben wir hier für Sie.

Bundestagswahl 2025 in Bayern: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier haben wir eine Übersicht zu den Ergebnissen aller Wahlkreise in Bayern. Wenn Sie erfahren möchten, welche Kandidaten und Parteien in einem bestimmten Wahlkreis die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl 2025 erhalten haben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link:

Ein Hinweis: Die Links führen zu verschiedenen Portalen unserer Mediengruppe Pressedruck. Die Artikel zu Würzburg, Schweinfurt und wenigen weiteren Wahlkreisen liegen bei der Main-Post, die Links zu Oberallgäu und Ostallgäu führen zur Allgäuer Zeitung und die übrigen Texte zu allen anderen Wahlkreisen liegen bei der Augsburger Allgemeinen.

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Bayern

Die folgende Grafik zeigt das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 nach Bundesländern an. Sie können unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ einfach „Bayern“ auswählen und bekommen daraufhin das Endergebnis der Wahl angezeigt.

Landeslisten in Bayern bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Laut Bundeswahlleiterin haben 17 Parteien für die Bundestagswahl 2025 Landeslisten mit Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Damit konnten Wählerinnen und Wähler im Freistaat in diesem Jahr ihre Stimme an deutlich weniger Parteien vergeben - 2021 standen noch 26 Parteien zur Auswahl. Diesen Parteien konnte man in Bayern seine Zweitstimme geben:

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Die Linke (Die Linke)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei (ÖDP)

Bayernpartei (BP)

Volt Deutschland (Volt)

Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)