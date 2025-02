In Berlin wurden bei der Bundestagswahl 2025 die Stimmen in zwölf Wahlkreisen abgegeben. Diese Wahlkreise sind mit den Ordnungsnummern 74 bis 85 versehen. Die Einteilung der Wahlkreise wurde zuletzt am 14. März 2024 angepasst, um den demografischen Veränderungen in der Hauptstadt gerecht zu werden. Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten konnten sich in den verschiedenen Berliner Wahlkreisen durchsetzen? Wie haben die Wählerinnen und Wähler in der Hauptstadt bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Antworten auf diese Fragen und die detaillierten Ergebnisse aller Wahlkreise in Berlin finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025 in Berlin: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie eine Übersicht der Ergebnisse aus allen Berliner Wahlkreisen. Möchten Sie wissen, welche Kandidatinnen und Kandidaten in einem bestimmten Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten haben? Klicken Sie einfach auf den gewünschten Wahlkreis, um die jeweiligen Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 zu erhalten:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Berlin

Das Gesamtergebnis der Bundestagswahl für Berlin können Sie der folgenden Grafik entnehmen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ öffnet sich ein Dropdown-Menü in dem Sie dann „Berlin“ auswählen können.

Landeslisten in Berlin bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

18 Parteien haben laut Bundeswahlleiterin Landeslisten für Berlin aufgestellt. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren es noch 24 Landeslisten, was unter anderem daran liegt, dass es deutlich weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber als 2021 gab. Diese Parteien standen in Berlin mit der Zweitstimme zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Die Linke (Die Linke)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)

Partei des Fortschritts (PdF)