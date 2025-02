Das Ampel-Aus und die daraus resultierende Auflösung des Bundestages haben vorgezogene Neuwahlen notwendig gemacht. Nicht wie geplant im September, sondern bereits am 23. Februar hat die Bundestagswahl 2025 stattgefunden. Damit ist der Termin mitten in die Fastnachtszeit gefallen. Die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg konnten auf dem Weg zu einer Faschingsparty sogar im Kostüm ihre Stimmen abgeben. Das ist allerdings nur möglich, wenn man trotz Kostümierung noch eindeutig identifizierbar war – eine Maske, die das gesamte Gesicht verdeckt, hätte man also nicht tragen sollen.

Wie haben sich die Wählerinnen und Wähler in Brandenburg entschieden? Welche Parteien und Kandidaten haben die meisten Stimmen erhalten? Neben den Antworten auf diese Fragen finden Sie hier die Ergebnisse für alle Wahlkreise Brandenburgs bei der Bundestagswahl 2025.

Bundestagswahl 2025 in Brandenburg: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Welche Parteien und Kandidaten die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg bei der Bundestagswahl 2025 gewählt haben, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen. Klicken Sie einfach auf einen der Links und Sie gelangen zu den detaillierten Wahlergebnissen des jeweiligen Wahlkreises.

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Brandenburg

Neben den Ergebnissen der einzelnen Wahlkreise haben wir hier auch das Gesamtergebnis für ganz Brandenburg für Sie. Um zur richtigen Übersicht zu gelangen, wählen Sie in der Grafik unter „Ergebnisse in den Bundesländern“ einfach die Option „Brandenburg“ aus.

Landeslisten in Brandenburg bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Wie immer konnte man auch bei der Bundestagswahl 2025 eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Mit der Erststimme wählt man einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin, während die Zweitstimme einer Partei gilt. Die Parteien stellen Landeslisten auf, die nach der Wahl entsprechend dem erreichten Prozentrang bestimmen, welche Kandidaten in den Bundestag einziehen dürfen.

Diese Parteien standen 2025 in Brandenburg zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90)

Die Linke (Die Linke)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)