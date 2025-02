Als kleinstes Bundesland der Republik verfügt Bremen bei der Bundestagswahl 2025 auch über die geringste Anzahl an Wahlkreisen: Der Stadtstaat, bestehend aus den Städten Bremerhaven und Bremen, ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Die Wählerinnen und Wähler geben am 23. Februar 2025 ihre Stimmen in den Wahlkreisen Bremen I und Bremen II – Bremerhaven ab.

Die Wahlbeteiligung in Bremen lag bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. 2017 gaben 70,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen per Briefwahl oder im Wahllokal ab, bundesweit waren es 76,2 Prozent. 2021 haben 70,8 Prozent der Bremerinnen und Bremer von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, deutschlandweit lag der Durchschnitt bei 76,6 Prozent.

Welche Parteien und Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten konnten sich in den beiden Wahlkreisen Bremens durchsetzen? Wie haben die Wählerinnen und Wähler in Bremen bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Antworten auf diese Fragen und die detaillierten Ergebnisse für die Wahlkreise Bremen I und Bremen II – Bremerhaven finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025 in Bremen: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier finden Sie die Wahlergebnisse für die beiden Wahlkreise Bremens. Wenn Sie wissen möchten, welche Direktkandidaten und Parteien im jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen geholt haben, gelangen Sie über die nachfolgenden Links direkt zu den detaillierten Ergebnissen:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Bremen

Neben den Ergebnissen aus den einzelnen Wahlkreisen können Sie sich hier auch über das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 in Bremen informieren. Wählen Sie dazu einfach „Bremen“ in der Grafik aus, um detaillierte Informationen zur Verteilung der Erst- und Zweitstimmen in dem Stadtstaat zu erhalten.

Landeslisten in Bremen bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Eine Sache hat sich auch nach der Wahlreform im Jahr 2023 nicht geändert: Wählerinnen und Wähler geben weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme ab. Trotz der geringen Größe Bremens haben 15 Parteien Landeslisten in Bremen aufgestellt, womit mehr Parteien als in anderen größeren Bundesländern wie Thüringen, Hessen oder Sachsen zur Wahl stehen. Für die Landeslisten sind die Zweitstimmen entscheidend, denn anhand der erreichten Prozentpunkte dürfen die Parteien Kandidatinnen und Kandidaten von den Listen in den Bundestag schicken. Diese Parteien stehen bei der Bundestagswahl 2025 in Bremen zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Die Linke (Die Linke)

Alternative für Deutschland (AfD)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)

Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung)