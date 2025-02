Das sagen unsere Leserinnen und Leser zu den Wahlergebnissen

Die Union gewinnt mit 28,6 Prozent der Wählerstimmen die Bundestagswahl und wird mit Friedrich Merz aller Voraussicht nach den nächsten Bundeskanzler stellen. Die AfD erzielt mit 20,8 Prozent ein historisches Ergebnis, während die SPD unter Olaf Scholz auf nur 16,4 Prozent abrutscht und die Grünen sich auf 11,6 Prozent verschlechtern. Die Linke kann überraschend stark zulegen, während die FDP aus dem Bundestag fliegt und das BSW den Einzug knapp verpasst. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat nicht nur zu zahlreichen politischen Reaktionen geführt, sondern auch unsere Leserinnen und Leser zu Diskussionen veranlasst. In den Kommentaren auf unserer Internetseite werden unterschiedliche Meinungen deutlich:

Franz X.: „Ein Zuwachs von 10,x Prozent für die AfD; alle Parteien haben dies zu verantworten. Leeres Gerede, keine Taten, keine Umsetzung notwendiger Schritte, die Bürger immer nur wieder verbal vertröstet, das hat sich gerächt. Und nicht nur die letzten Jahre der Ampel, nein, auch die vorhergehenden Jahre waren konträr zu den Wünschen der Bevölkerung. Verfehlte Politik! Insofern folglich nicht verwunderlich.“

Klara R.: „So schlecht war die Politik der Ampel nicht. Wenn ich Argumente von AfD-Wählern höre, stehen mir die Haare zu Berge. „Informationen“ von TikTok, Telegram, X u. a. Diese Plattformen sind nicht angetreten, um uns besseren Journalismus zu bringen. Die wollen unsere Demokratie beschädigen. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, denen es wahrlich nicht schlecht geht. Deren Wahlverhalten ist aber begründet durch Mangel an Bildung, Grips und Moral. Egal, welche Politik Merz künftig machen wird: auch diese wird systematisch schlechtgeredet werden, weil das Ziel von rechts nicht gute Politik ist, sondern die Zerrüttung der Demokratie. (…) Gegen Rechtsaußen hilft keine Art von Politik. Von dort wird unser System bekämpft, so oder so.“

Jochen H.: „Demos gegen rechts ändern beziehungsweise bewirken überhaupt nichts. Eine neue glaubwürdige Politik für die Bevölkerung und Wirtschaft ist vonnöten, ebenso wie Lösungen in der Migranten- und Energiefrage. Wohlfeile Absichtserklärungen und realitätsferne Pläne helfen da nicht weiter. Und ständige Hinweise auf EU-Regeln und höhere Werte auch nicht.“

Maria R.: „,Demokratie ist, wenn die regieren, die den Wählerwillen umsetzen.‘ Das ewige Lied der AfD-Wähler – auch wenn 80 Prozent sie nicht gewählt haben, meinen sie, sie würden den Wählerwillen repräsentieren. Fehlt es hier an der Wahrnehmung der Realität oder an den mathematischen Fähigkeiten? Und übrigens: nicht alle linken Parteien haben verloren – die Linke hat schön gewonnen und ist im Bundestag.“

Martin D.: „Bravo, Merz! Deine Ankündigung und Strategie, die AfD zu halbieren, indem die Schwarzen die Themen der AfD übernommen haben, ist total gut aufgegangen!“

Willi F.: „Herr Merz hat heute gesagt, dass sich die Erfolge der AfD nur aus den Ängsten der Menschen speisen, nimmt man die Ängste weg, verschwindet die AfD. Hoffen wir, dass gute Ergebnisse der neuen Regierung, wie auch immer zusammengesetzt, bald zu sehen sind, um der sehr gefährlichen Partei den Garaus zu machen.“

Gerold R.: „Wer sich wohl freuen kann, sind die Nutzer des Deutschlandtickets. Die CDU könnte nur mit den Stimmen der AfD eine Abschaffung beschließen. Ich hoffe nur, dass die SPD nicht durch eine Blockadehaltung für Stillstand sorgt. Aber das wird sie wohl nicht, um nicht endgültig bei der nächsten Wahl in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Deutschland bräuchte wieder eine Regierung der politischen Mitte, einen gesunden Kompromiss zwischen sozialer Gerechtigkeit und guten wirtschaftlichen Standortbedingungen. Eine Politik frei von Kremlunterstützern und selbst ernannten Weltverbesserern. Söder hat vollkommen Recht, wenn er sagt, das ist die letzte Patrone der Demokratie.“

Hans-Peter S.: „Mein Appell an alle Politiker der Mitte für die neue Wahlperiode und an alle Wähler für die nächsten anstehenden Wahlen (in Anlehnung an die ehemalige AIDS-Werbekampagne): Gebt den Nazis keine Chance!“