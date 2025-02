Bei der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar haben die Hamburger Bürgerinnen und Bürger mit ihren Stimmen über die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages mitentschieden. Die Hansestadt war in sechs Wahlkreise aufgeteilt, in denen die Wählerinnen und Wähler ihre Erst- und Zweitstimmen abgegeben. haben. Von den knapp 1,3 Millionen Wahlberechtigten in Hamburg haben vorher mehr als ein Drittel von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht, trotz des verkürzten Wahlzeitraums.

Welche Kandidaten und Parteien haben sich bei der Bundestagswahl 2025 in Hamburg durchgesetzt? Wie lautet das Gesamtergebnis in der Hansestadt? Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse für alle Wahlkreise finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025 in Hamburg: Ergebnisse für alle Wahlkreise

Hier können Sie die Wahlergebnisse aller Hamburger Wahlkreise einsehen. Um zu erfahren, welche Direktkandidatinnen und -kandidaten sowie Parteien in einem bestimmten Wahlkreis am besten abgeschnitten haben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Link:

Bundestagswahl 2025: Gesamtergebnis in Hamburg

Zusätzlich zu den einzelnen Wahlkreis-Ergebnissen finden Sie hier auch das Gesamtergebnis der Bundestagswahl 2025 für Hamburg. Indem Sie in der Grafik das entsprechende Bundesland auswählen, erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der vergebenen Erst- und Zweitstimmen.

Landeslisten in Hamburg bei der Bundestagswahl 2025: Diese Parteien stehen zur Wahl

Es standen nicht in allen Bundesländern die gleichen Parteien auf dem Stimmzettel. Einige Parteien wie die Bayernpartei (BP) oder die Schleswig-Holsteinische Wählergemeinschaft (SWW) konnte man nur in bestimmten Ländern wählen. Für die Bundestagswahl haben die Parteien separate Landeslisten bei den Landeswahlleitern eingereicht, die dann darüber entschieden, ob die Liste im jeweiligen Bundesland für die Wahl zugelassen wurde.

Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin gewählt, die Zweitstimme ist für die Landeslisten entscheidend. Sie bestimmt, welche Kandidatinnen und Kandidaten ins Parlament einziehen. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Kandidatinnen und Kandidaten darf sie in den Bundestag entsenden. Diese Parteien standen in Hamburg zur Wahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Die Linke (Die Linke)

Alternative für Deutschland (AfD)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Volt Deutschland (Volt)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)

Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)