Bundestagswahl 2025: Hochrechnungen und Ergebnisse live – Gesamtergebnis mit Koalitionsrechner

Bei der Bundestagswahl 2025 entscheiden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am 23. Februar 2025 darüber, welche Parteien und Politiker in den neuen Bundestag einziehen. Umfragen zur Bundestagswahl gaben schon vor dem Stichtag Aufschluss über die Stimmungslage der Bundesrepublik.

Bei der Wahl machen die Wahlberechtigten zwei Kreuze auf dem Stimmzettel: Es muss eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden. Dazu muss man nicht zwangsläufig ein Wahllokal aufsuchen, denn es war ebenfalls möglich, seine Stimme im Voraus per Briefwahl abzugeben. Mit der Erststimme wählt man einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin im eigenen Wahlkreis. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen erhält ein Direktmandat. Seit der Wahlrechtsreform 2023 muss dieses Mandat allerdings durch das Zweitstimmenergebnis gedeckt sein, da es andernfalls verfällt. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt und sie bestimmt, wie viele der insgesamt 630 Sitze im Bundestag sie erhält. Überhang- und Ausgleichsmandate gibt es bei der Bundestagswahl 2025 nicht mehr.

Ergebnis der Bundestagswahl 2025: Wahlergebnisse mit Sitzverteilung

Sobald die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für ganz Deutschland feststehen, können Sie sie hier in den Grafiken sehen – weiter unten im Artikel finden Sie außerdem einen Live-Ticker, in dem alle Zwischenstände und Reaktionen live einlaufen:

Und diese Grafik zeigt, wie die Sitzverteilung im Bundestag basierend auf den Ergebnissen aussieht:

Hinweis: Vor der Wahl werden in den Grafiken die Ergebnisse von Umfragen angezeigt, die nicht dem Ergebnis der Bundestagswahl 2025 entsprechen.

Koalitionsrechner: Wer kann nach der Bundestagswahl 2025 regieren?

Mit dem endgültigen Wahlergebnis steht nicht automatisch fest, welche Parteien die zukünftige Regierung der Bundesrepublik bilden werden. Da keine Partei alleine die absolute Mehrheit im Bundestag erreicht, müssen sich die politischen Vertreter auf eine Koalition einigen. Hier können Sie prüfen, welche Regierungen theoretisch rein rechnerisch möglich wären. Vor der Wahl greift die Grafik auf Umfragewerte zurück, sobald das Endergebnis vorliegt, können Sie hier die tatsächliche Sitzverteilung im neuen Bundestag einsehen:

Bundestagswahl 2025: Wählerwanderung im Vergleich zur Wahl 2021

Anhand der eingangs erwähnten Umfragen sah es bereits vor der Wahl danach aus, dass sich viele Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl 2025 anders entscheiden würden, als sie es noch 2021 getan hatten. Welche Parteien Stimmen an welche anderen politischen Vertreter verloren haben oder woher der Stimmenzuwachs der Parteien kam, können Sie dieser Grafik zur Wählerwanderung entnehmen, sobald das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 feststeht:

Bundestagswahl 2025: Hochrechnungen und Ergebnisse live im Ticker

Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl 2025 wird unter Umständen erst in der Nacht oder am Morgen des Folgetags veröffentlicht, erste Hochrechnungen lassen aber bereits am Wahlabend erahnen, welche Parteien in den kommenden vier Jahren die Geschicke der Bundesrepublik lenken werden. Hier im Live-Ticker haben wir alle Zahlen und Reaktionen zur Bundestagswahl 2025 für Sie:

Wahlergebnisse der vergangenen Bundestagswahl: So wurde 2021 gewählt

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 76,6 Prozent. Nach langen Verhandlungen entstand die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und den Grünen, die Ende 2024 zerbrach. Infolgedessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember 2024 die Vertrauensfrage gestellt, die erwartungsgemäß verneint wurde. Der Termin für die Neuwahlen war bereits vorher für den 23. Februar 2025 festgelgt worden.

Das Gesamtergebnis der vergangenen Wahl im Überblick:

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 14,8 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 10,3 Prozent

DIE LINKE: 4,9 Prozent

Sonstige Parteien: 8,6 Prozent